جوائز الدولة لعام 2021.. 58 عالما يحصدون «النيل والتفوق والتشجيعية»

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته رقم 179، منذ قليل برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية، بحضور المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).





كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التى تمنحها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 68 جائزة.

وأوضحت وزارة التعليم العالى فى بيان صحفى، أن هذا اليوم يُعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر، ويعد بمثابة تكريم من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.

وقد بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ58 عالمًا بإجمالى 5 ملايين و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتى تبلغ حوالى 2 مليون جنيه مصرى، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهى جوائز الرواد والمرأة لعام 2021 بإجمالى مايقرب من مليون و440 ألف جنيه مصرى، حيث مُنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين ومُنحت أيضاَ جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 7 فائزات.

وفاز د. أحمد شقير ود. محمود عبد الغفار، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 5 فائزين وتم حجب 5 جوائز، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق، فقد مُنحت لـ 7 فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية وعددها 40 جائزة، فقد منحت هذا العام لـ 44 فائزًا ولم تُحجب أى جائزة، ومُنحت أربعة جوائز مُناصفة.

وأعلن المجلس أن المركز القومى للبحوث كان له النصيب الأكبر، حيث حصل على 7 جوائز، وجاءت جامعة المنصورة وجامعة عين شمس فى المرتبة الثانية بحصولهما على 6 جوائز، ويليهم جامعة القاهرة التى حصدت 5 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة أسيوط وحصدت 4 جوائز، ثم يليها جامعة أسوان ومعهد بحوث البترول حيث حصل كل منهم على 3 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة بنها، وجامعة الإسكندرية، هيئة الطاقة الذرية، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حلوان، حيث تم حصدت كل منهم على جائزتين.

وتساوت الجامعات والهيئات والمراكز البحثية التالية، جامعة بنى سويف، جامعة الأزهر، جامعة هيرتفورد شاير العاصمة، الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأكاديمية العربية للنقل البحرى، جامعة كفر الشيخ، جامعة دمنهور، جامعة الزقازيق، جامعة قناة السويس، جامعة جنوب الوادى، الجامعة البريطانية، جامعة المنيا، والمركز القومى لبحوث الإرشاد والبناء، حيث حصل كل منهم على جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية.