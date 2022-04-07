الغضبان: بورسعيد تشهد تطوراً غير مسبوق في القطاع السياحي

/690673/الغضبان-بورسعيد-تشهد-تطورا-غير-مسبوق-في-القطاع-السياحي

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس، أن المحافظة أصبحت تشهد تطورا غير مسبوق في القطاع السياحي، وأن جهودها تتواصل نحو عودة الريادة للمدينة الباسلة في المجال السياحي.

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وأضاف محافظ بورسعيد، أن ذلك جاء من خلال أعمال إنشاء وتطوير كبرى المشروعات السياحية المتميزة، انطلاقا من خطة وضع بورسعيد على خريطة سياحة الدولة والسياحة العالمية، وتماشيًا مع التطورات العملاقة بالمحافظة في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية وغيرها.

انشاء وتطوير القرى والفنادق السياحية على أعلى مستوى

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه تم إنشاء وتطوير عدد من القرى والفنادق السياحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات السياحية ببورسعيد والاهتمام بالواجهة الحضارية والسياحية، مرحبا بمقترح الهيئة، مؤكدا تقديم كافة الدعم لجميع الأفكار التي تساهم في التنمية السياحية وتواكب التطورات الكبيرة في العديد من القطاعات على أرض بورسعيد.

اجتماع محافظ بورسعيد بمسئولي هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة

وجاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان جتمع اللواء عادل الغضبان، بمسؤولي هيئة تنشيط السياحة، بشأن الخطط التي ستضعها المحافظة للترويج للسياحة البيئية والطبيعية، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وسماح الليثي، مدير عام مكتب تنشيط السياحة ببورسعيد.

واستمع المحافظ لمقترح مسؤولي هيئة تنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة البيئية والطبيعية، من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات دولية خاصة بمراقبة الطيور المهاجرة والظواهر الطبيعية الفريدة، وكذلك التجهيز لإقامة أكبر مسابقة للرالي.