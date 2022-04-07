/690667/النائبة-آيات-الحداد-تهاجم-وزير-الاتصالات-شبكات-المحمول-التلاتة-مفهمش-شبكة

دوت الخليج

طلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الاتصالات والإنترنت بالإسكندرية

وأشارت الحداد، في طلبها، أن وزير الاتصالات وعد منذ عام بأن شبكات الإنترنت سوف تشهد تقدم ملحوظ ولكن ما حدث العكس تماما حيث أن شبكات المحمول من أسوء لأسوء.

آيات الحداد: «حياة كريمة» جعلت الشباب يراجع نفسه كثيرا قبل الهجرة للخارج

وكانت قد حلت النائبة الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العلاقات الخارجية عن حزب الشع الجمهورى، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ندوة حوارية أدارها الزميل محمود فايد، ودار الحديث الموسع عن حقوق المرأة والاحتياجات التشريعية التى لا تزال بحاجة إلى نظرة كقانون الأحوال الشخصية، والتى أكدت بشأنه بأنه سيتم فى حوار موسع يحقق التوافق مع بين جميع أطراف المنظومة ذات الصلة بالأحوال الشخصية بكل بيت مصرى.

وأكدت النائبة آيات الحداد عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة فى ملف الهجرة غير الشرعية احتلفت بشكل كبير وثبت من خلال أرض الواقع بأنه لم يخرج مركب واحد بشأن الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية ، مشيرة إلى أن تداعيات هذا الملف السلبية مؤثرة للغاية خاصة فى ضوء الاستهداف المستمر للشباب لاستقطابهم من جانب العناصر الإرهابية والتنظيمات التى تهاجم الدولة والأنظمة بمختلف دول العالم.

كما أكدت الحداد، أن وقوع الشباب فى شباك العناصر الإرهابية يمثل خطوة كبيرة ويؤكد تداعيات الهجرة غير الشرعية السلبية، كما أن "منعدمى الضمير"، الذين يروجون لأحلام الثراء، ويستهدفون الشباب أيضا تكون النتيجة النصب وتركهم بعرض البحر، مشيرة إلى أن جهود الدولة المصرية قائمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية مثل ما يتم فى مبادرة حياة كريمة، والتى من خلالها يتم يتم توفير الفرص العمل، قائلة:" الحياة الكريمة والتنمية فى مصر جعلت الشباب يرفض فرص العمل والسفر للخارج والدولة تعمل على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والشباب من الممكن أن يتحول لصاحب رأس مال بدل من الهجرة للخارج ويحقق حلمه بالداخل بدلا من الخارج أيضا".