/690669/الحكومة-تكشف-حقيقة-إلغاء-ارتداء-الكمامة-بالمواصلات-العامة-والأماكن-المغلقة

دوت الخليج

وقال المركز في بيان له، منذ قليل: “انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

وتابع البيان: وزارة الصحة شددت على استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بارتداء الكمامة بشكل إلزامي على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وكذلك الأماكن المغلقة، أو أثناء التردد أو التواجد في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي، مع تطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين.

حقيقة إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة

وأكد البيان على نقلًا عن وزارة الصحة، أن هناك التزام من كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ).

إصابات كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري بيان حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت أن المتوسط اليومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 559 حالة، ويأتي ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات التي تقوم الوزارة باجرائها طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما بلغ المتوسط اليومي للوفيات خلال نفس الفترة 8 حالات يوميا.