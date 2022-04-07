/690668/القبض-على-المتهم-بقتل-صديقه-طعنا-بالغربية

تمكنت وحدة مباحث السنطة، من القبض على المتهم بقتل طالب بطعنة نافذة من سلاح أبيض فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم.

دوت الخليج

يدأت الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية اخطارا بالواقعة من مآمور مركز شرطه السنطة بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الطالب "محمد.م.ال"14 عام متأثرا بأصابته بطعنة نافذة من سلاح أبيض على يد صديقه فى مشاجرة .

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مقتل الطالب المذكور إثر قيام صديقة بطعنه بسلاح ابيض مطواه بعد مشاده وخلافات بينهم، بسبب خلافات سابقة. وتم نقل الجثة الى المستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وبتقنين الاجراءات تم القبض على المتهم، كما تكثف ادارة البحث الجنائى من جهودها لمعرفة اسباب وملابسات الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة العامة.

كما نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

ضبط 23 مركبة مخالفة والتحفظ عليها

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الخميس، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 23 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

استمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط

مدير أمن الغربية وجه من جانبه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.