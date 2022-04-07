مُحافظ قنا يُعلن إيقاف رئيس وحدة محلية وإحالته للتحقيق

/690665/محافظ-قنا-يعلن-إيقاف-رئيس-وحدة-محلية-وإحالته-للتحقيق

دوت الخليج

جاء ذلك أثناء مرور محافظ قنا في جولة تفقدية لقرى ونجوع مركز نجع حمادي ورصده للمخالفات القانونية الواقعة على الأراضي الزراعية بنطاق القرية

المحافظة تعمل على تحقيق مبدأ سيادة القانون

وأكد الداودي على أن الحافظة تعمل على تحقيق مبدأ سيادة القانون والعمل الجاد، والحفاظ على هيبة الدولة، فلا تهاون في التعدي على الأراضي الزراعية، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ الإزالات بشكل كامل ورفع مخلفات الإزالات على نفقة المتعدي على الأرض الزراعية، وإعادة الأراضى إلى سابق عهدها وزراعتها من جديد .

اجتماع المحافظ بممثلي إدارة التخطيط العمراني

ومن جانب آخر، عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا صباح أمس الأربعاء اجتماعاً تنسيقيا بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي كل من إدارة التخطيط العمراني، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المصرية للاتصالات، وممثلي سلاح الاشارة التابع للقوات المسلحة، شركة مصر العليا لتوزيع ونقل الكهرباء، شركة كوبي بوصان ايجيبت المسئولة عن المزرعة اليابانية، هيئة السكة الحديد، الري، شركة غاز مصر، حماية النيل، مديرية المساحة، إدارة مرور قنا وذلك لعمل التنسيقات اللازمة لبدء العمل في إنشاء مسار محور دشنا - الوقف الجديد.

وأوضح محافظ قنا أنه تم اختيار مسار لمحور (دشنا – الوقف) بطول 8 كم يبدأ من الطريق الصحراوي الغربي وينتهي إلى الطريق الزراعي الشرقي، مشيرا إلى أن الكوبري الرئيسي للمحور على النيل سوف يأتي بطول ٦٥٠ م تقريبا.

وأضاف "الداودي" أن محور دشنا سوف يمثل إضافة كبيرة للمحافظة لما له من دور هام فى القضاء على خطورة المعديات النيلية بين مركزي دشنا والوقف فضلا عن دوره في دعم مشروعات التنمية التي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة مثل المنطقة الصناعية ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بنجع حمادي، ومشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية بمركز الوقف، ومدينة غرب قنا الجديدة، لافتا إلى أن المحافظة سوف تعمل على تذليل كافة العقبات التي تعوق الأعمال الإنشائية لضمان تنفيذ المحور خلال الفترة الزمنية المحددة له.