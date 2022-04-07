/690663/مستقبل-وطن-يواصل-إقامة-مطبخ-الخير-بالوراق

قال سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بالوراق، إنه استكمالًا لجهود الحزب لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، قام محمد خالد مدبولي أمين التنظيم بتكليف نجلاء الجمل أمينة المرأة ومحسن عصام خليفة أمين العمل الجماهيري بإعداد وتجهيز 300 وجبة إفطار ساخنة لتوصيلهم للأسر الفقيرةوالأكثر إحتياجآ وعمال اليومية والمغتربون محاولة منا برفع العناء واشعارهم بدور الحزب نحوهم.

دوت الخليج

الحزب يواصل إقامة مطبخ الخير بالوراق

وقد تم انطلاقة من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، واصلت أمانة الحزب بالوراق تنفيذ مطبخ الخير خلال شهر رمضان.

وأكدت نجلاء الجمل، أمينة المرأة بالوراق، الالتزام الكامل بتعليمات الحزب بضرورة التحري عن الأسر الأكثر إحتياجآ وتقديم خدمة افطارهم على وجبات ساخنة ومستمرون بإذن الله والعمل على مضاعفة الأعداد والوقوف بجانب المغتربين والأسر الأكثر احتياجًا.

وقال محسن عصام خليفة، أمين العمل الجماهيري، إن دورنا الحزبي ان نكون بجانب أهالينا الأكثر إحتياجآ والاحساس بظروف المعيشة وتهيئة حياة كريمة لذا قمنابعمل 300 وجبةساخنة وتم توزيعها على مستحقيها من أهالي الوراق.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".