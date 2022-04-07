/690661/بعد-ثلاثية-ريال-مدريد-ضد-تشيلسي-تعرف-على-ترتيب-هدافي-دوري-أبطال-أوروبا

استطاع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد حصد المركز الثاني فى ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تألقه في مباراة تشيلسي أمس الأربعاء، وحقق من خلالها الملكي الفوز بثلاثية نظيفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

روبرت ليفاندوفسكي: 12 هدفاً

كريم بنزيما: 11 هدفاً

سيباستيان هالير: 11 هدفاً

محمد صلاح 8 اهداف

كريستوفر نكونو: 7 أهداف

كريستيانو رونالدو: 6 أهداف

رياض محرز: 6 أهداف

كيليان مبابي: 6 أهداف

ليروي ساني: 6 أهداف.

الجدير بالذكر أن حقق ريال مدريد الفوز على باريس سان جيرمان، بريمونتادا قوية من الفرنسي كريم بنزيما، بعد تأخر الفريق الملكي في الشوط الأول بهدف دون رد.

حجز ريال مدريد مقعد في الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هديفن، مجموع لقائي الذهاب والإياب.

أهداف كريم بنزيما

سجل ريال مدريد الهدف الأول له في شباك باريس سان جيرمان، والتعادل في اللقاء، في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة، من خلال خطأ فادح من الحارس جيانلويجي دوناروما في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء استغله فينيسوس جونيور ونجح في الوصول للكرة ثم مررها لزميله كريم بنزيمة المتمركز في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء بنزيما بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 76 عن طريق بنزيما، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق لوكا مودريتش بإتجاه كريم بنزيمة المتمركز بشكل رائع في المساحات الخالية بالدفاعات الفرنسية منفردا تماما بالمرمى والذي سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

أكد كريم بنزيما بالهدف الثالث لريال مدريد والفوز لفريقه في الدقيقة الـ 78، من خلال خطأ فادح من المدافع ماركينيوس في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء ليضعها بالخطأ أمام أقدام كريم الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

الشوط الأول بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

حاول ريال مدريد من التقدم في نتيجة المباراة على باريس سان جيرمان، ولكن دفاعات الفريق الباريسي كانت بالمرصاد.

سجل باريس سان جيرمان أول أهداف في المباراة عن طريق كيليان مبابي، ولكن تقنية الفار تحرم رفاقه من الإحتفال بداعي التسلل على نونو مينديز.

اقتنس كريم بنزيما فرصة ذهبية أمام باريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة والثلاثون، من خلال كرة رأسية من وسط مدافعي الفريق الباريسي، ولكن تمر بجانب العارضة اليمنى.