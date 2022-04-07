/690660/نائبا-مستقبل-وطن-بكرداسة-يفتتحان-معرض-الأسرة-المصرية-بناهيا-برعاية-مشروعات-الحزب-بالجيزة

تشهد محافظة الجيزة، تكثيف إقامة معارض الأسرة المصرية تزامنًا مع حلول شهر رمضان المعظم، وهي المعارض التي تُقام في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين حزب مستقبل وطن وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب.

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و ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب محمد كمال مرعى أمين شئون المشروعات بالأمانة المركزية للحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة والمهندس أحمد العدل أمين المشروعات بالمحافظة، حيث شهد اليوم افتتاح المعرض المقام بدوار الزمر بناهيا مركز كرداسة.

أفتتح معرض الأسرة المصرية بناهيا برعاية مشروعات الحزب بالجيزة

وقال النائب خالد تامر طايع، عضو مجلس النواب، إنه تم اليوم افتتاح فاعليات المعرض الأسرة المصرية بدوار الزمر بناهيا تحت رعاية أمانة شئون المشروعات بمحافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات وأمانة الحزب بكرداسة برئاسة المستشار علاء المكاوي أمين الحزب بمركز كرداسة.

وأكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن معرض الأسرة المصرية الذي يأتي استكمالًا لجهود حزب مستقبل وطن دعمًا للمواطنين في مختلف المجالات يأتي للتخفيف عن الأسرة المصرية وتسويق المنتجات الشبابية ،نظرًا لانخفاض الأسعار بنسب تصل إلى 30% عن نظيراتها بالأسواق.

وقال الدكتور طه أبوبكر سعدالله، أمين مساعد الإعلام بالجيزة، إن المعرض يأتي ضمن خطة أمانة شئون المشروعات بالجيزة بقيادة المهندس أحمد سمير العدل لتنظيم سلسلة معارض بأنحاء محافظة الجيزة للتخفيف على المواطنين، موضحًا أن المعرض شارك به أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بمركز كرداسة والوحدات الحزبية التابعة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.