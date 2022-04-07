«لتعمده القضاء علي أحلام الشباب المتقدمين للمشروع التعاوني»..النائب أحمد فرغلي يتقدم بشكوي ضد محافظ بورسعيد

/690659/لتعمده-القضاء-علي-أحلام-الشباب-المتقدمين-للمشروع-التعاونيالنائب-أحمد-فرغلي-يتقدم-بشكوي-ضد-محافظ-بورسعيد

أعلن النائب أحمد فرغلي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بشكوي ضد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن تعمد المحافظة التأخير في دفع المطالبات الخاصة بمرافق الإسكان التعاوني بمنطقة ناصر وشارع الأمين، مما أدي إلي تأخير تسليم الوحدات للشباب المتقدم للمشروع منذ 9 سنوات والتي ميعاد تسليمها بداية من أول أبريل حسب المنصوص بالجدول الزمني من وزاره الإسكان.

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وأضاف فرغلي: تم عقد اجتماع بين نواب المحافظة و مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات ورئيس هيئة تعاونيات البناء بتاريخ 8/11/2021 بمقر الوزارة لتحديد جدول زمني لتسليم الوحدات وتم الاتفاق علي الجدول الزمني بمحضر إجتماع تم التوقيع عليه من جميع الحضور وكان شرط هيئة التعاونيات لتسليم الوحدات طبقا للجدول الزمني هو إلتزام محافظ بورسعيد بدفع مطالبات المرافق، ومخاطبة المحافظة بمحضر الاجتماع.

النائب أحمد فرغلي يتقدم بشكوي ضد محافظ بورسعيد بشأن تأخير تسليم الوحدات بالمشروع التعاوني

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادي بمجلس النواب: مع تعمد محافظ بورسعيد بتأخيرالدفع لإستكمال المشروع وتعنته مع باقي المسحتقين من المشروع التعاوني رغم قيامه بصرف عشرات الملايين من الجنيهات علي أعمال الرصف بالشوارع والتي كان الأولي بها مرافق إسكان الشباب، وبالنسبه لباقي المستحقين فنحن في انتظار قرار نهائي من رئيس مجلس الوزراء في الطلب المقدم بتخصيص الأرض لاستكمال المشروع بعد مناقشه الطلب داخل المجلس الشهر الماضي وكذلك مذكرة نواب بورسعيد لرئيس الوزراء في هذا الشأن وايضاً في الأعلان عن أسماء المستحقين.

وأشار فرغلي، إلي أن توجيهات رئيس الجمهوريه في فبراير 2019 بالبناء بمدينه سلام لا تشمل المشروع التعاوني 2013، مضيفا: وهذا ما يروج له محافظ بورسعيد.