/690654/كريم-بنزيما-من-ظل-رونالدو-إلى-أضواء-الرجل-الأول-فى-ريال-مدريد

حقق فريق ريال مدريد الإسباني أمس الأربعاء، الفوز علي نظيره تشيلسي ، وأصبح بنزيما هو أول لاعب في التاريخ يسجل ثلاثة أهداف هاتريك في مرمى تشيلسي في أي بطولة أوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فى أخر مسوسمين مع ريال مدريد أستطاع كريم بنزيما في موسم 2012-2013، حيث يحرز 32 هدفا في 52 مباراة مع الملكي، بينما قدم 19 تمريرة حاسمة، وبالرغم من أن أرقامه في المواسم التالية لم تكن سيئة، فإنه واجه عقبة جديدة تتمثل في صعود نجم كريستيانو رونالدو.

رونالدو، الذي قضى 9 مواسم مع ريال مدريد 2009-2018، يلعب في الأساس كجناح، لكنه كان النجم المكلف بقيادة خط الهجوم وتسجيل الأهداف للفريق الملكي، فيما يشغل بنزيما، وهو رأس حربة.

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.