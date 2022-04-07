/690645/مسلسل-الكبير-الجزء-السادس-الحلقة-5-ليلة-زفاف-الكبير-على-مربوحة

تصدرت الحلقة 5 من مسلسل الكبير الجزء السادس محركات البحث وذلك بعد عرضها أمس نظرًا لأحداثها اللافتة للانتباه في إطار كوميدي من الدرجة الأولى.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة 5 من مسلسل الكبير اوي الجزء السادس وذلك خلال السطور القادمة

بداية الحلقة 5 مسلسل الكبير الجزء السادس

بدأت أحداث مسلسل الكبير الجزء السادس الحلقة 5، بانتهاء حفل زفاف الكبير على مربوحة بعد وفاة زوجته هدية، ليظهر فزاع وأشرف وهما يقدمان التهنئة للكبير على الزفاف ثم يطلب منهما أن يذهبا حتى يتمكن من الذهاب لزوجته، ويطلب الكبير من مربوحة إلى الغرفة لكنها ترفض ذلك الا بعد انصراف جميع المعازيم كما تتفاجئ من ابن الكبير “عترة” الذي تناول الخلطة السحرية وجعلته يكبر عن سنه، ثم يستنكر الكبير أن هذا ابنه، ويقول لمربوجة بأنه تبناه وتذهب للغرفة.

ثم يجلس الكبير مع أولاده ويتحدث معهم أنهم في نفس مكانتهم في قلبه، وان وجود زوجة له لن تغير شئ وطلب منهم عدم الاقتراب للغرفة في ذلك اليوم.

وعندما يذهب الكبير لزوجته مربوحة في الغرفة، تقوم بتبديل ملابسها بشكل مرح فترتدي مرة له ملابس ممرضة، ومرة أخرى ترتدي له دبدوب على شكل نمر، ثم ترقص له مثل رقص الشباب ليتركها الكبير بعد أن يغلبه النوم.

وعندما يستيقظ الكبير يجد مربوجة تناديه ليتفاجأ بأنها ترتدي له وردة في رأسها، وعندما يسألها عن سبب ذلك ترد: حبيت لما تصحي تلاقيني وردة مفتحة وأثناء حديث الكبير معها تقع من النافذة، وعندما يلتفت خلفه يجدها عادت مرة أخرى.

نهاية الحلقة 5 مسلسل الكبير الجزء السادس

وفي نهاية الحلقة، تأتي الكبيرة لتطمأن عليه فتجده متجه للعمل، ثم يشدد على زوجته مربوحة بأن تتخذ الحذر من أبنائه لأنه خائف عليها مما سيفعلوا بها.

مسلسل الكبير الجزء السادس إهداء لـ سمير غانم

جدير بالذكر أنه قام صناع مسلسل الكبير اوي الجزء السادس، مع بداية تتر الحلقة الأولى من المسلسل بإهداء خاص للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذي لفظ أنفاسه الأخيره بعد صراع كبير مع فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإهداء بوضع صورة للفنان سمير غانم في بداية الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 6 وكتب عليها: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الاستاذ سمير غانم".