بالأرقام.. جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال 3 شهور

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال الربع الأول من عام 2022، من خلال تقرير قدمه الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء.





وأوضح الدكتور حسام المصرى رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أنه تمت الاستجابة خلال الربع الأول من العام الجارى لـ 1447 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، كما شملت الاستجابات خلال الربع الأول من عام 2022 صدور 561 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 403 عمليات جراحية، وإصدار 69 قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وفى الإطار نفسه، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى أن مجهودات اللجنة خلال الربع الأول من العام الحالى تضمنت كذلك توفير الإجراءات الطبية لـ 249 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالى 167 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 103 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى سياق متصل، لفت الدكتور حسام المصرى إلى مشاركة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال الربع الأول من العام الجارى، فى عدد كبير من القوافل الطبية التى تجوب أرجاء المحافظات؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، حيث تم تقديم اللجنة الخدمة الطبية والعلاجية لـ 4150 حالة بمحافظة البحر الأحمر، و1200 حالة بمحافظة الغربية، و830 حالة بمحافظة الأقصر، و732 حالة بمحافظة البحيرة، و1800 حالة بمحافظة كفر الشيخ.