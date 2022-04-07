وأوضح الدكتور حسام المصرى رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أنه تمت الاستجابة خلال الربع الأول من العام الجارى لـ 1447 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، كما شملت الاستجابات خلال الربع الأول من عام 2022 صدور 561 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 403 عمليات جراحية، وإصدار 69 قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.
وفى الإطار نفسه، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى أن مجهودات اللجنة خلال الربع الأول من العام الحالى تضمنت كذلك توفير الإجراءات الطبية لـ 249 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالى 167 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 103 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وفى سياق متصل، لفت الدكتور حسام المصرى إلى مشاركة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال الربع الأول من العام الجارى، فى عدد كبير من القوافل الطبية التى تجوب أرجاء المحافظات؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، حيث تم تقديم اللجنة الخدمة الطبية والعلاجية لـ 4150 حالة بمحافظة البحر الأحمر، و1200 حالة بمحافظة الغربية، و830 حالة بمحافظة الأقصر، و732 حالة بمحافظة البحيرة، و1800 حالة بمحافظة كفر الشيخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام.. جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال 3 شهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.