عاجل- إلغاء ارتداء الكمامة (الحكومة ترد فى بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منذ بداية تفشى جائحة كورونا قرارًا بضرورة ارتداء الكمامات، ومنذ ذلك الحين ويتم تطبيق القرار فى جميع الدوائر الحكومية والإدارات والهيئات والبنوك.





ونفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة، وأنه لم يصدر أى قرار بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بارتداء الكمامة بشكل إلزامى على كل من يستقل وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة، وكذلك الأماكن المغلقة، أو أثناء التردد أو التواجد فى الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التى يتعذر فيها التباعد الاجتماعى، مع تطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين.

وأشارت إلى التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.