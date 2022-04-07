وأشار محمود شعراوى إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين فى مجال المعلومات والتحول الرقمى ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجى، وتحسين الخدمات التى يحصل عليها المواطنون، والاستفادة من التطور التكنولوجى السريع فى تبسيط الإجراءات.
و أكد شعراوى أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالى الحالى تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمى لتحقيق مستهدف رؤية مصر 2030، وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية لافتا إلى أن التحول الرقمى هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة، وهو ليس نوعا من الترف، وإنما أصبح أسلوب حياة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى فى وقت أقل، وخلق جيل جديد من العاملين قادر على مواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية والتفاعل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم.
وأضاف محمود شعراوى، أن الورشة تتناول العديد من الموضوعات منها التهيئة للتحول الرقمى، وأساسيات إدارة المشروعات الرقمية، والأمن السيبرانى، والتطوير المؤسسى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية، اضافة الى تفاصيل عمل مدير مشروعات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى.
واحتفلت وزارة التنمية المحلية بإنتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لخريجى دورات الـ(TOT) لأعوام (2019-2020-2021) والتى تم تنفيذها خلال الأسبوع التدريبى رقم 33، لمناقشة حقائبهم التدريبية وتقييم إدراجها فى الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام المالى 2022 / 2023، واستفاد من ورشة العمل 157 متدربا من جميع المحافظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التنمية المحلية» تنظم ورشة عمل متخصصة لوحدات التحول الرقمى بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.