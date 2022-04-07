«التنمية المحلية» تنظم ورشة عمل متخصصة لوحدات التحول الرقمى بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبى رقم 34 من الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالى، ورشة عمل متخصصة لوحدات التحول الرقمى بالمحافظات، تستهدف رؤساء ووكلاء والعاملين المتميزين بوحدات التحول الرقمى أو مراكز المعلومات بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، ويستفيد من ورشة العمل 135 متدربا بكل المحافظات.





وأشار محمود شعراوى إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين فى مجال المعلومات والتحول الرقمى ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجى، وتحسين الخدمات التى يحصل عليها المواطنون، والاستفادة من التطور التكنولوجى السريع فى تبسيط الإجراءات.

و أكد شعراوى أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالى الحالى تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمى لتحقيق مستهدف رؤية مصر 2030، وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية لافتا إلى أن التحول الرقمى هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة، وهو ليس نوعا من الترف، وإنما أصبح أسلوب حياة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى فى وقت أقل، وخلق جيل جديد من العاملين قادر على مواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية والتفاعل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

وأضاف محمود شعراوى، أن الورشة تتناول العديد من الموضوعات منها التهيئة للتحول الرقمى، وأساسيات إدارة المشروعات الرقمية، والأمن السيبرانى، والتطوير المؤسسى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية، اضافة الى تفاصيل عمل مدير مشروعات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى.

واحتفلت وزارة التنمية المحلية بإنتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لخريجى دورات الـ(TOT) لأعوام (2019-2020-2021) والتى تم تنفيذها خلال الأسبوع التدريبى رقم 33، لمناقشة حقائبهم التدريبية وتقييم إدراجها فى الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام المالى 2022 / 2023، واستفاد من ورشة العمل 157 متدربا من جميع المحافظات.