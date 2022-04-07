عاجل- 1.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر» تصل مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، استقبال مليون و501 ألف و110 جرعات من اللقاح المضادة لفيروس كورونا، من إنتاج شركة «فايزر» مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية كوفاكس، بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات «جافى»، مساء أمس الأربعاء، بمطار القاهرة الدولى.





تأتى هذه الشحنة ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية فى التصدى للجائحة. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح فايزر حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، موضحًا أن اللقاح عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا. وتابع عبدالغفار أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن مصر استطاعت فى وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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