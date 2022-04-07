- 1/3
- 2/3
- 3/3
عرض الاجتماع الخطوات التى تم اتخاذها الفترة الماضية فيما يتعلق بالتشغيل التجريبى، والتحديثات التى لحقت بالمنصة استعدادا للإطلاق التجريبى لها خلال الفترة المقبلة.
اطلع وزير الشباب والرياضة على التصور الاستراتيجيى للمنصة الوطنية "كيانى"، والتى تمثل حلقة الوصل والتواصل الفعال بين الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الشبابى، ومقدمى الخدمات والشباب، وعرض الأقسام الرئيسية التى تحتويها المنصة، والمنقسمة إلى "خدماتى، مشاركاتى، أرائى، موجهى".
وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية المنصة الوطنية للشباب "كيانى"، فى وصول الخدمات المختلفة التى تقدم من مختلف الجهات المعنية للشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والحرص على الخروج بالتطبيق فى أفضل صورة له وبالشكل الذى يلبى رغبات الشباب.
وقدم مسؤولو الجهاز التنفيذى للمنصة عرضا تقديميا حول ما تم إنجازه على صعيد الهوية البصرية للتطبيق، وسياسة المحتوى والمضمون بالتعاون مع الجهات المشاركة من مختلف الوزارات والمؤسسات، وكذا خطة التسويق المتعلقة بتدشين المنصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب يبحث استعدادات الإطلاق التجريبى لـ«كيانى» (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.