وزير الشباب يبحث استعدادات الإطلاق التجريبى لـ«كيانى» (صور)

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، مع أعضاء الجهاز التنفيذى للمنصة الوطنية للشباب "كيانى" بحضور عدد من قيادات الوزارة؛ للإطلاع على أخر المستجدات المتعلقة بالمنصة.





عرض الاجتماع الخطوات التى تم اتخاذها الفترة الماضية فيما يتعلق بالتشغيل التجريبى، والتحديثات التى لحقت بالمنصة استعدادا للإطلاق التجريبى لها خلال الفترة المقبلة.

اطلع وزير الشباب والرياضة على التصور الاستراتيجيى للمنصة الوطنية "كيانى"، والتى تمثل حلقة الوصل والتواصل الفعال بين الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الشبابى، ومقدمى الخدمات والشباب، وعرض الأقسام الرئيسية التى تحتويها المنصة، والمنقسمة إلى "خدماتى، مشاركاتى، أرائى، موجهى".

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية المنصة الوطنية للشباب "كيانى"، فى وصول الخدمات المختلفة التى تقدم من مختلف الجهات المعنية للشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والحرص على الخروج بالتطبيق فى أفضل صورة له وبالشكل الذى يلبى رغبات الشباب.

وقدم مسؤولو الجهاز التنفيذى للمنصة عرضا تقديميا حول ما تم إنجازه على صعيد الهوية البصرية للتطبيق، وسياسة المحتوى والمضمون بالتعاون مع الجهات المشاركة من مختلف الوزارات والمؤسسات، وكذا خطة التسويق المتعلقة بتدشين المنصة.