محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - قاد أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بنطاق قرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادى، وذلك عقب مروره بالقرية ورصدة لبعض حالات التعدى.





وأمر محافظ قنا مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بإحضار اللوادر والمعدات، وأشرف بنفسه على أعمال الإزالة، ووجه القائمين على تنفيذ الإزالة بعدم ترك أى تعديات ورفع مخلفات الهدم بواسطة معدات الوحدة المحلية للمدينة على نفقة المتعديين، مشددا على المسؤولين بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك. كما وجه الداودى بضرورة المرور الميدانى على الأراضى الزراعية، ومواجهة أى حالة تعد عليها ومنعها فى المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدا أن رئيس القرية هو المسؤول الأول عن أى تعديات لا يتم إزالتها فى المهد وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين فى آداء واجباتهم الوظيفية.

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