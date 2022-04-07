محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة فى قطاع المياه

جدة - نرمين السيد - التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.





وقال محافظ أسيوط إن اللقاء تضمن استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم آخرى بالاضافة إلى أعمال إنشاء محطات مياه مرشحة كبرى وإعادة تأهيل محطات آخرى بالقرى المستهدفة بعدد 7 مراكز والتى بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن حوالى 2.7 مليار جنيه مصرى بعدد مشروعات تجاوز 236 مشروعًا مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وفقًا للخطة الزمنية ومعايير الجودة وتذليل كافة العقبات لسرعة تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على تقديم خدمات أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى لافتًا إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات حتى الآن بلغت 1154 مشروع بتكلفة إجمالية 20 مليار و217 مليون جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة المياه الموقف التنفيذى لمشروعات مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحى والأعمال التنفيذية الجارية بعدد 6 محطات مرشحة كبرى وإعادة تأهيل لــ7 محطات آخرى وتنفيذ 27 بئر وعدد 2 وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال خلال مراحل التنفيذ المختلفة تنفيذًا لخطة الشركة لرفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب وتحسن نسبة التغطية بالصرف الصحى.