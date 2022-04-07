محافظ قنا يفتتح محطة مياه السلامية النقالى بنجع حمادى بتكلفة 20 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والنائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن المحطة تقع على مساحة 950م2، وتم زيادة الطاقة الإنتاجية لها من 60 لتر / ثانية، إلى 90 لتر / ثانية حيث تم إضافة وحدة مياه نقالى بطاقة 30 لتر / ثانية، كما تم إحلال وتجديد الوحدتين القائمتين بالمحطة، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 20 مليون جنيه، لخدمة حوالى 35 ألف مواطن من أهالى قرى (السلامية، الهيشة، نجع سالم، العزبة الشرقية، نجع قطية، نجع العرب، نجع الشيخ سليمان، نجع جودة)، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن القنائى، بإعتبار المياه حق أصيل من حقوق المواطن.

وأضاف الداودى أن المحافظة نجحت خلال العامين الماضيين فى تنفيذ أكثر من 20 مشروعا فى قطاع مياه الشرب تم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والخطة الاستثمارية السنوية للمحافظة، مما ساهم فى رفع نسبة تغطية مياه الشرب بمختلف مدن وقرى المحافظة إلى 99%، مقارنة بـ 97.5%؜ فى عام 2020، لافتا إلى أنه من المقرر أن ترتفع نسبة التغطية إلى 100%؜ بحلول عام 2023.