مبادرة رواد النيل تكثف من أنشطتها التدريبية لرواد الأعمال خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وبدأت المراكز والبرامج التابعة للمبادرة فى تنظيم العديد من الدورات التدريبية، منها دورة تدريبية تحت عنوان "تصميم وتطوير خطط الأعمال للشركات" التى ينظمها مركز التميز للتصدير التابع للمبادرة تحت رعاية بنك القاهرة، كما ينظم مركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة بالتعاون مع المصرف المتحد دورة تدريبية تحت عنوان "أساسيات كتابة المحتوى الإلكترونى للشركات".

وعلى صعيد أكاديمية رواد النيل والتى يرعاها بنك HSBC، تعقد دورات تدريبية وإرشادية للشركات المحتضنة فى مسرعة الأعمال الخاصة بها، كما تعتزم الأكاديمية عقد دورة تدريبية جديدة للطلاب وحديثى التخرج فى عدة مجالات مختلفة وسيتم فتح باب التقديم لها الأيام المقبلة.

أما بالنسبة لحاضنات أعمال مبادرة رواد النيل، فتشهد نشاطا مكثفا طوال شهر رمضان، حيث تعقد دورة تدريبية لتصميم المنتجات البرمجية للشركات التقنية المحتضنة، وتنقسم تلك الدورة إلى قسمين رئيسيين، الأول هو تحديد مشكلات الشركات المحتضنة، يعقبها سلسلة من الخطوات التصميمية التى تعمل على التأكد من أن تصميم المنتج المقترح يناسب السوق.

كما تعقد حاضنات أعمال رواد النيل عددا من المقابلات الدورية المتخصصة فى بعض من المجالات، والموضوعات التقنية التى تحتاجها الشركات الناشئة المحتضنة، والتى تهدف إلى تعزيز وعى مؤسسى الشركات، كما تم فتح باب التقديم لورشة عمل لأصحاب الشركات الناشئة حول الجاهزية للاستثمار.

وفيما يتعلق بمركز الابتكار الخاص بالمبادرة، سيواصل تقديم دورات تدريبية لبناء المواهب فى مجال "إنترنت الأشياء"، فيما يعتزم المركز الإعلان عن فتح التقديم لدورتين تدريبتين على الأقل تستهدف خبراء الصناعة والمواهب الواعدة من أجل العمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية.

إلى جانب ذلك ستوفر منصة "أجروجيت مصر" التى ترعاها المبادرة نصائح دورية عن المجال الزراعى والدجنى والاستزراع السمكى، وهى أول منصة مصرية متكاملة متخصصة فى الزراعة، تدعم أصحاب المشاريع الزراعية من خلال توفير مصادر تعليمية واستشارات وخدمات من الخبراء المتخصصين فى مجال الاستثمار الزراعى.

ودعما للابتكار ونمو الشركات الناشئة، فقد فتحت مبادرة رواد النيل باب التقديم للحصول على دورة تدريبية للشركات العاملة فى مجال الابتكار، وذلك للتعاون مع متخصصين فى مجال البحث والتطوير وتصميم المنتجات بالكامل أو تصميم المنتجات الأولية، والتقديم مستمر حتى 26 أبريل الجارى.

وفى إطار دعم توجهات الدولة لتشجيع الشركات على التصدير، تنظم مبادرة رواد النيل "ورشة الاستعداد للتصدير" والتى تركز على كيفية إنشاء خطة للتصدير قابلة للتنفيذ وتتلاءم مع احتياجات وإمكانيات الشركات، تتيح تعلم أساسيات نجاح التصدير.

وفى مجال دعم المرأة وتعزيز دورها فى ريادة الأعمال، وفى إطار برنامج "WEMPOWER" لدعم رائدات الأعمال المصريات الذى أطلقته مبادرة رواد النيل الشهر الماضى، فقد تم فتح باب التقديم للانضمام لورشة عمل تحت عنوان "كيف تبدأين مشروعك الخاص" والذى يهدف إلى مساعدة المرأة المصرية على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تحقيق حلمها بأن يصبح لها مشروعها الخاص.

كما أعلنت مبادرة رواد النيل عن فتح باب التقديم لورشة عمل "ريادة الأعمال 101" والتى تتيح للمشاركات تعلم أساسيات وأصول ريادة الأعمال بشكل ميسر، كما اهتمت المبادرة بالسيدات اللاتى يمتلكن مشروعات صغيرة لتعلن عن ورشة عمل "المرأة فى المراكز القيادية" لإتاحة الفرصة لرائدات الأعمال المصريات لإثراء مجال الأعمال والابتكار فى مصر.

وتعمل مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزى من خلال عدد من البرامج، التى تهدف إلى تحقيق أهدافها عن طريق 5 محاور رئيسية تلبى احتياجات رواد الأعمال وتمنح حلول مبتكرة للمشاكل الحالية.

أول هذه البرامج، برنامج تطوير الأعمال الذى يوفر الدعم والاستشارات والحلول المالية وغير المالية لتحسين المشاريع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الانطلاق.

ويوفر برنامج التوعية والتدريب حلولا تدريبية من أجل نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتدريب أصحاب الأعمال للنمو بمشاريعهم، بينما يقوم برنامج حاضنات الأعمال باحتضان الشركات الناشئة فى القطاعات الاستراتيجية ودعمهم لبدء مشروعاتهم وتسويقها.

ويساعد برنامج الابتكار الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ضخ الابتكارات الجديدة إلى السوق المصرى، مع تزويدها بخبرة فى مجالات الهندسة لتصنيع منتجات جديدة أو إعادة هندسة غيرها، فى حين يمكن برنامج التنافس رواد الأعمال من تحسين أدائهم فى السوق وتحقيق أهداف نموهم من خلال تقديم الدعم الفنى وتمكين إدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل القيمة والصادرات.

كما أطلقت مبادرة رواد النيل برنامجا للتحول الرقمى تحت اسم "خليك ديجيتال" لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على تحويل نموذج عملها الحالى إلى نموذج عمل متطور يعتمد على التقنيات الرقمية فى ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة بجانب الظهور على قنوات رقمية مختلفة.

ويعد برنامج "المنصة" أحد البرامج الرقمية التى تقدمها مبادرة "رواد النيل"؛ بهدف توفير محتوى تعليمى مفيد ونشر الوعى بمختلف الموضوعات، وذلك عن طريق متحدثين من الخبراء فى مجالات متنوعة، لديهم سجل طويل من النجاحات فى شركات ناشئة أو شركات صغيرة ومتوسطة.

وأطلق البنك المركزى مبادرة "رواد النيل" عام 2018 بالتعاون مع عدد من الوزارات منها التخطيط، والبحث العلمى، والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد فى تنفيذها عدد من البنوك المصرية.