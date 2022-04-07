إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد إغلاقه لمدة 24 ساعة

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أكدت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، اليوم الخميس، إعادة فتح ميناء العريش البحري صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح واستقرار حالة الطقس.

دوت الخليج

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت أمس عن إغلاق ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء لزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، حيث شهدت المحافظة تقلبات جوية شديدة من صباح أمس الأربعاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الخميس، حيث يكون هناك ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على الصعيد مع وجود نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد مع وجود أتربة عالقة على السواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود طقس مشمس على جنوب الصعيد جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى الوجه البحري نهارًالطيف ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارا ومائل للبرودة ليلا،وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحرالأحمر نهارا معتدل ليلا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلا، ومحافظات الصعيد تضم “الفيوم وبني سويف والمنيا”.

ارتفاع إيرادات قناة السويس

سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الإيرادات نحو 8.6 مليار جنيه، مقارنة لنحو 7.4 مليار جنيه في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نحو 1.2 مليار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن أعداد السفن العابرة بقناة السويس شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغ عدد السفن نحو 1713 سفينة في فبراير الماضي، مقابل 1152 سفينة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 561 سفينة، أما بالنسبة لعدد ناقلات البترول العابرة فقد بلغت نحو 365 ناقلة في شهر فبراير الماضي، مقابل 380 ناقلة في نفس الشهر عام 2020.