/690655/رئيس-الوفد-يؤكد-على-عودة-جريدة-الوفد-للكفور-والنجوع-والقرى

طالب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بضرورة عودة جريدة الوفد الى دورها الريادي باعتبارها أهم صحيفة معارضة في مصر .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيسي تحرير الوفد الكاتبين الصحفيين علي البحراوي وخالد إدريس والذي حضره المهندس ياسر قورة واللواء سفير ونور عضوا الهيئة العليا لمناقشة سبل النهوض بالجريدة والقضاء على الأزمة المالية . وقال الدكتور عبدالسند يمامة ان جريدة الوفد يجب أن تعود إلى الكفور والنجوع والقرى لتنقل أوجاع وهموم وأحلام المواطنين.

رئيس الوفد يؤكد على عودة جريدة الوفد للكفور والنجوع والقرى

وتسلط الضوء على نشاط لجان الحزب في كل مكان، وطالب رئيس حزب الوفد رؤساء اللجان العامة بجميع المحافظات بضرورة شراء جريدة الوفد وتوزيعها على الوفديين في اللجان الفرعية والمواطنين.

واقترح المهندس ياسر قورة مشاركة نواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ في تبني مشاكل المواطنين والتواصل مع المسئولين لإيجاد حلول لها حتى يعود الوفد حزبا وصحيفة لدوره الريادي كصوت للبسطاء والمهمشين وكذلك نشر الإيجابيات ودعم الوطن خاصة وهو على أعتاب الجمهورية الجديدة.

لجنة الوفد بالأقصر تفتتح معرضًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك

وكانت قد افتتحت اللجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر، برئاسة عباس حزين رئيس اللجنة، وعضو الهيئة العليا الوفدية، وسكرتير عام مساعد الحزب، ورائد العماري، رئيس اللجنة المركزية ببندر الأقصر، منفذًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، بشارع المحطة بوسط المدينة، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك.

قال عباس حزين رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر، إن إقامة معرض لبيع منتجات اللحوم جاءت مساندة من حزب الوفد تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، للجهود التي تبذلها الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وإيمانًا من الحزب "ضمير الأمة" بضرورة تقديم الدعم للمواطن البسيط بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وتخفيفًا على المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.