/690653/مياه-المنوفية-تنفذ-دورات-تدريبية-للعاملين-في-كافة-المجالات-التخصصية

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اهميه اعتماد التدريب كوسيلة اساسية لتأهيل العاملين فى كافة المجالات التخصصية حيث تساعد برامج تدريب الموظفين على تحسين معرفة ومهارات الموظفين لمواكبة التغييرات المختلفة في مجال العمل، وتؤثر هذه التحسينات بشكل إيجابي على إنتاجية العمال والموظفين.

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وقال نجيب ، ان الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة تدريبية عن اجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وأنواع المحطات وطرق التنقية وأنواع المحابس والتعرف على أساليب الترشيح المختلفة وأيضا التعرف على أنواع المواسير وأقطارها

تطهير الخزانات ومعالجة مياه الصرف

وأوضح أنه تم تنفيذ دوره تدريبية للعاملين عن تطهير الخزانات ومعالجة مياه الصرف للتعرف على التلوث الناتج من خزانات المياه والأدوات المستخدمة فى عملية تطهير الخزان والتعرف على الخزانات حسب طبيعة استخدامها وطريقة عمل محلول الكلور والتعرف على المواسير وطرق تطهيرها وايضا التعرف على مكونات وحدات معالجة مياه الصرف الصحي التمهيدية والتعرف على المصافى ووحدات فصل الرمال وإزالة الزيوت والشحوم.

واشار إلى أن الادارة العامة للتدريب نفذت دورة عملى عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أجهزة الإطفاء والسيطرة على الحريق للفنيين بفرعى الباجور وسرس الليان، والهدف منها هو منع الوفاه والتدهور والأصابة الخطيرة ووقف حدوث الأذى والضرر وتعزيز الشفاء من خلال توفير العلاج الاولى للاصابه وحمايه العنصر البشري من الاصابات الناجمة عن مخاطر بيئية العمل والحفاظ على مقومات العنصر المادى المتمثل فى المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات.

دوره عن العمل بامان داخل الاماكن المغلقه وتسريب الكلور

وذكر نجيب أنه تم تنفيذ دوره عن العمل بامان داخل الاماكن المغلقه وتسريب الكلور للتعرف على الخواص الكيميائيه والطبيعية لغاز الكلور ومخاطر الكلور ومهمات الوقاية الشخصية وإجراءات التخزين الوقائية لاسطوانات الكلور وخطوات عمل فريق مكافحة الكلور عند حدوث تسرب الكلور، وايضا تعريف الاماكن المحصورة والتعرف على الغازات الموجودة بالاماكن المحصورة وأعراض نقص الاكسجين وإجراءات العمل بالاماكن المغلقة والتعرف على مهمات ومعدات السلامه والصحه المهنيه المستخدمة بالاماكن المغلقة .