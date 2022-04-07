جدول ترتيب الدوري الفرنسي موسم 2022

يتصدر فريقباريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي، بينما منافسات بطولة الدوري ، والتي شهدت مباريات مثيرة وأهداف غزيرة، وفي ظل إحكام فريق باريس سان جيرمان على الصدارة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، هناك اشتعال في المنافسة بجدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 68

أولمبيك مارسيليا 56 نقطة

رين 53 نقطة

ستراسبورغ 51 نقطة

نيس 51 نقطة

موناكو 47 نقطة

ليل 47 نقطة

نانت 45 نقطة

أولمبيك ليون 45 نقطة

لنس 44 نقطة

مونبلييه 41 نقطة

بريست 38 نقطة

ريمس 36 نقطة

أنجيه 32 نقطة

تروا 32 نقطة

لوريان 28 نقطة

كليرمونت28 نقطة

سانت إتيان 27 نقطة

ميتز 23 نقطة

بوردو23 نقطة.

موناكو يقسو على باريس بثلاثية نظيفة بالدوري الفرنسي

افتتح وسام بن بدر الهدف الأول في المباراة بشباك دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من يوسف فوفانا ليقابلها وسام بن يدر بتسديدة بطريقة فنية رائعة بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

سجل كيفين فولان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية إلى وسام بن يدر يمين منطقة الجزاء ليمررها إلى الجناح الأيمن الذي أرسل عرضية أرضية لكيفين فولاند الذي سدد الكرة في شباك سان جيرمان.

اختتم وسام بن بدر الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء، في الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء، من خلال تسديدة قوية أرضية من علامة الجزاء لصالح فريق موناكو عن طريق وسام بن يدر لكن تصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان لكنها سكنت الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

بهذا الفوز رفع موناكو رصيده إلى النقطة الـ 44 ، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، ومن أصل 29 مباراة، سجل من خلالها الفريق 43 هدف، فيما استقبلت شباكة 30 هدف.

بهذا الفوز تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة الـ 65 ، في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، ومن أصل 29 مباراة، سجل من خلالها الفريق 59 هدف، فيما استقبلت شباكة 27 هدف.