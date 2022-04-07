/690641/بعد-دورها-في-مسلسل-دايما-عامر-سينتيا-خليفة-توجه-رسالة-لمرضى-البهاق

نشرت الفنانة سينتيا خليفة بعض الصور الجديدة لها من كواليس مسلسل دايما عامر الذي يُعرض على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 7:40 مساءً، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت عليها.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق الفنانة سينتيا خليفة على الصور التي نشرتها من كواليس مسلسل دايما عامر

سينيتا خليفة: البهاق غير معد

وعلقت سينتيا خليفة على الصور التي نشرتها، قائلة: البهاق غير معدٍ.. ممكن أي حد في أي سن وأي جنسية أن يصاب بالبهاق.. ٧٠ مليون إنسان حوالي العالم مصاب بالبهاق.. مفيش حد كامل.. أحبوا نفسكو زي ما انتو ‏واحترموا غيركم دايماً وزي ما هم.

وتفاعل متابعيها عبر انستجرام بالاتفاق معها، كما أشاد العديد منهم بدورها في مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

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مواعيد عرض مسلسل دايما عامر والقنوات الناقلة

يعرض المسلسل في الساعة 7:40 مساءً على شاشة قناة الحياة، وتكون الإعادة الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا، كما يعرض المسلسل على شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف شاشة التلفزيون المصري ومنصة WATCHIT الإلكترونية.

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قصة مسلسل دايما عامر

يعرض المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.