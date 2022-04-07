محمد دياب يستعين بـ"أغنية الملوك" في مسلسل Moon Knight.. وهذا تعليق أحمد سعد

/690637/محمد-دياب-يستعين-بـأغنية-الملوك-في-مسلسل-Moon-Knight-وهذا-تعليق-أحمد-سعد
تداولت مواقع التواصل الإجتماعي المشهد الذي ظهر في مسلسل مارفل moon knight من إخراج المخرج العالمي محمد دياب والذي استعان في تتر نهاية هذا المشهد بـ “أغنية الملوك” لـ عنبة وأحمد سعد والتي تفاعل معها الأجانب بشكل كبير، كما علق أحمد سعد على ذلك.
دوت الخليج يرصد لكم تعليق أحمد سعد وردود الأفعال بعد سماع الملوك في نهاية مشهد مسلسل مارفل
اختار محمد دياب أغنية “الملوك” لتكون تتر نهاية الحلقة، مما أحدث ذلك ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب وصول مهرجان مصري للعالمية، كما عبر الجمهور المصري عن فخره بتتر المسلسل.
ردود فعل الأجانب على أغنية الملوك
كما أعرب الجمهور الأجنبي عن إعجابه الشديد بـ أغنية الملوك حيث جاءت التعليقات كالآتي: أغنية تتر نهاية Moon Knight جعلتني أرقص، وتعليق آخر، قال: أغنية تتر نهاية الحلقة الثانية من Moon Knight رائعة، وقال تعليق آخر: أريد أن أضيفها إلى قائمتي، وتعليق يقول: أنا هنا بسبب Moon Knight. هذه الأغنية ستحقق نجاه ساحق الآن.
أحمد سعد: وصلت للعالمية
بينما علق أحمد سعد بعد تصدر اسمه التريند في تويتر، على عرض الأغنية في تتر نهاية مسلسل مارفل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، قائلًا: العالميه عايزه مننا ايه.
كلمات أغنية الملوك
وجاءت كلمات أغنية الملوك، كالتالي:
انا مش شايف فيكم حد
انتوا عيال عايشين على الحك
كل الناس عارفكوا على القد
كل الناس عارفة اني غشيم
عمرى فى يوم ما احتاجت لحد
مش تفخيم و الله بجد
واقف وسط الكل أسد متربتش
اني ابقى لئيم فالتنفيذ
عندي الصواريخ انا عناب يا سطى المريخ
وسط حروبي بضرب بوازيك
وسط بلادى بكتبلي تاريخ حبيبي بابا حضرنا جينا عصابة
عيشنا بساطة هتنجح لو في إرادة
Alone محتاجتش حد
انا أساند نفسي
ارقام بترن بتزن على التليفون
حبوني لما وصلت اتلونه 100 لون
كورتك تيجي عارضة كورتي بتيجي جوون
سكوت سكوت سكوت سكوت
جت الملوك ملوك ملوك ملوك
مفيش هروب هروب هروب من الأسود من الأسود
احنا مش بنبيع كلام احنا ناس دوغري وتمام
مش شاغلنا مين اللي قال
الحقود ملهوش مكان تنكشني تشوف جنان وتتلم الجيران
ربك اداني حكمه في اللسان
اكلمكم بالكلام يانج زوكش جي من السلام
اخوك ملهوش أمان انا على المظبوط تمام
فمتقوليش يا مان انا دايس وفايز كسبت كل الجوايز
حطيط السم فى ازايز شربت كل اللي عايز
انا عايز زي مانا عايز اميز عايزك تفهمني وتميز
وتشوف الصح ده كويس
شوف شوف كنا فين وبقينا دلوقتي فين
ياللي نسيتوني فى يويمنكم انا هنساكم سينين
كتر خير الظروف اللي تخليني اشوف ناس حبيتها بأمانه
وناس تانيه مايتشافوش
لما جيت الكل طار غصب عنى
انا انفجار صعب أشوفك في الفضاء
لو جيت أعمل معاك حوار ابعد عني
علشان انا غبي قاهراوي وأجمد من الاجنبي
كوكبكوا يا سطى غير كوكبي بطولي
واحدة أسوق تتار
انا جامد انا جامد انا شيك
لو معاك فلوس عربية بتمشيك
معروف يا زميلي متصحبش هلافيت
لو بتفهم فى الأصول أهلا بيك نشتريك
تبقى فوق ولو يشيب الشعر لون مكملين لآخر يوم
أصل النجاح ده صعب مش محتاج النوم
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