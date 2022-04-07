الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا..والعظمي بالقاهرة 30

/690650/الأرصاد-انخفاض-ملحوظ-بدرجات-الحرارة-غداوالعظمي-بالقاهرة-30

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي ومديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الخميس سوف تشهد ارتفاعا بحوالى درجتين عن الأيام الماضية، مضيفة أن اليوم سوف يشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى 9 درجات.

دوت الخليج

هيئة الأرصاد الجوية: طقس اليوم شديد الحرارة صباحا و معتدل ليلا على كافة أنحاء الجمهورية

وأضافت الدكتورة منار غانم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يامصر المذاع على قناة الأولى المصرية، أن اليوم سوف يشهد نشاطا للرياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى ومحافظات غرب البلاد مثل مطروح وجنوب الصعيد ، بالإضافة إلى بقاء بعض الأتربة العالقة فى محافظات السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت على أن طقس اليوم خلال فترة النهار سوف يكون شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن الطقس خلال ساعات الليل سوف يكون مختلفا تمام، حيث سوف تشهد البلاد أنخفاض فى درجات الحرارة فى فترة الليل وسوف يصبح الطقس معتدلا

منار غانم: طقس الأسبوع المقبل سوف يشهد أنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية

وقالت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الجمعة إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل على أغلب مناطق الجمهورية ومن ضمنها السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة أن الأسبوع المقبل سوف يشهد أجواء ربيعية، وستصل درجة الحرارة العظمي في القاهرة لـ 30 درجة مئوية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، من حدوث إنخفاض شديد فى درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل اعتبارا من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل، مضيفة أن طقس الأسبوع المقبل سوف يكون مائل للبرودة ليلا.

درجات حرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20

الاسكندرية العظمى 38 والصغرى 19درجة

مرسى مظروح العظمى 39 والصغرى 18درجة

سيوة العظمى 40 والصغرى 19 درجة

بورسعيد العظمى 39 والصغرى 19 درجة

دمياط العظمى 37 والصغرى 18 درجة

الاسماعيلية العظمى 39 والصغرى 19 درجة

السويس العظمى 39 والصغرى 20 درجة