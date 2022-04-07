وزير القوي العاملة يلزم وحدات القطاع العام والأعمال تقديم مقترح المشروع الانتخابي...

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان ، قراراً بشأن موعد تقديم مقترح المشروع الإنتخابي لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 ، علي أن يوافي مديرية القوي العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للوحدة المشروع الانتخابي المقترح في موعد غايته 22 أبريل الجاري.
ونص القرار علي أن يتضمن المشروع الانتخابي كشوف باسماء الناخبين: وهي عبارة عن جميع العاملين بالوحدة وفروعها بعد استبعاد من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة، والمعينون تحت الاختبار، وبيان بعدد اللجان الانتخابية المقترحة ( بالمركز الرئيسي والفروع ) وكشوف بأسماء الناخبين لكل لجنة انتخابية مرقمة ومسلسله ، وترشيح (اثنين) من العاملين بالوحدة لعضوية اللجنة المشرفة على الانتخاب من العاملين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وغير مترشحين .
كما نص القرار علي أن يقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من الإدارة المختصة بالوحدة وممهورة بخاتمه وخاتم المنظمة النقابية بالوحدة إن وجدت ونسخة إلكترونية على اسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة ، وعلي المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق ويسلم المودع صورة طبق الأصل منه.
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