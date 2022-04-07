وزيرة الهجرة تشارك في سحور مصر الخير بمناسبة مرور ١٥ عاما على...

السفيرة نبيلة مكرم: لدينا الكثير من أوجه التعاون مع "مصر الخير" لرعاية وخدمة المصريين بالخارج

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مائدة سحور، أقامتها مؤسسة مصر الخير بمناسبة مرور ١٥ عاما على إنشائها، وذلك بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المحافظين والدكتور على جمعة رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر الخير.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن جهود مؤسسة مصر الخير التي قامت بها على مدار ١٥ عاما، وما حدث من تطوير للخدمات والوصول إلى المستحقين، من منشآت تعليمية وبنية تحتية وصرف صحي ووصلات مياة وعلاج للمرضى.

وفي كلمتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها للمشاركة في الفاعلية بمناسبة مرور ١٥ عاما من النجاح مقدمة التهنئة والتحية للدكتور على جمعة ومجلس الأمناء والعاملين بالمؤسسة، مشيرة إلى أن فعالية اليوم تأتي في إطار إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، معربة عن سعادتها لمشاركتها في هذه الفاعلية، احتفاءً بعام المجتمع المدني، والاحتفال بنجاحات "مصر الخير".

واضافت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة لديها الكثير من أوجه التعاون مؤسسة مصر الخير؛ فمنذ البداية تم توقيع بروتوكول لشحن الجثامين للمصريين بالخارج، كنا كان هناك تعاون وقت أزمة العالقين بسبب تداعيات كورونا وتحملها تكاليف عودة العمالة البسيطة من الخارج، كما تم التعاون في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وتوقيع بروتوكول لفتح مكاتب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية لتوعية شبابنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتة الى أن هذا التعاون في إطار تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة من أجل التنمية المستدامة وهو الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأثنت وزيرة الهجرة على الجهد الكبير الذي يقوم به الدكتور على جمعة، قائلة إنه شخصية محبة لوطنها، محبة للخير، كما أن اسم المؤسسة "مصر الخير" وهي التي تقدم الدعم لكل المصريين بكافة الشرائح دون تفرقة، مثمنة فكرة "كارت الخير" وإعطاء الفرصة للمستحقين لاختيار ما يحتاجونه، مشيرة إلى سعادتها لمشاركة المؤسسة في تعبئة كراتين رمضان ومشاركة العاملين بوزارة الهجرة في تعبئتها.

من جانبه، رحب الدكتور على جمعة بالحضور، مشيرا إلى أن اليوم يبرز ما تم خلال السنوات الماضية من إنجازات في خدمة المواطن المصري وتقديم كل الدعم لهم، وهذا هو الغرض الأساسي من إنشاء المؤسسة وهو فعل الخير، مضيفا أن هذه الذكريات تحيي بداخلنا تفاصيل ما قمنا به من مشاريع وصلت إلى ١٨٠ مبادرة ومشروع ونجاح فريق العمل، مقدما الشكر للشركاء الذين ساهموا بشكل كبير في هذا النجاح.

وقال محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إننا نحتفل بالإنجازات التي حققتها المؤسسة، لافتا إلى أن هدفهم هو التطوير منذ ١٥ عاما، فنحن نستمع لكافة العناصر المشاركة معنا من مستحقين وإعلام ومتبرعين، مقدما الشكر لهم لمساهماتهم ودعمهم لنصل إلى أكثر من ١١٥ مليون خدمة للمصريين خلال ١٥ عاما، معلنا عن مشروع مستشفى "مصر الخير" للغسيل الكلوي وسيتم العمل الفترة المقبلة على باقي تجهيزاتها في أقرب وقت.

وفي السياق ذاته، استعرضت أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير"، جهود المؤسسة خلال الأعوام السابقة، مشيرة إلى أن أول مائدة سحور أقامتها المؤسسة كانت برعاية السفيرة نبيلة مكرم والمتبرع مصري بالخارج، وهذا ما اعتدنا عليه من المصريين سواء بالداخل او الخارج، واختتمت الفعاليات بتكريم كافة شركاء النجاح لمؤسسة مصر الخير.