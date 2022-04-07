جميع التخصصات.. «تعليم مطروح» يفتح باب التقدم للإعارة لمدة 3 أسابيع

جدة - نرمين السيد - وأوضح وكيل الوزارة فى بيان اليوم الخميس أن شروط التقدم للإعارات لهذا العام تم إرسالها لجميع الإدارات التعليمية وبها كل الشروط، وأهمها أن يكون المتقدم مقيد على درجة مالية بالوزارة، وألا يزيد السن عن 56 عاما،وشهادة طبية من جهة رسمية تثبت الصلاحية للسفر إلى الخارج مع إحضار صحيفة أحوال إلكترونية، وصورة طبق الأصل من المؤهل، وصورة جواز السفر حديثة مع مطابقة الوظيفة المدونة ببطاقة التقدم للإعارات مع صورة بطاقة الرقم القومى شريطة أن تكون(سارية).

وأشار شحاتة أن آخر موعد لاستلام أوراق التقدم للإعارة فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى، مضيفا أنه سيتم استبعاد الأوراق الغير مستوفاة أو غير الواضحة البيانات.