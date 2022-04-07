برتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب ونقابة المهن الموسيقية

جدة - نرمين السيد - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، وإيمانًا بمسؤولية مصلحة الضرائب المصرية فى فتح قنوات اتصال مع كافة التنظيمات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للاندماج فى كيان واحد يعمل لخدمة الاقتصاد الوطنى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة تحقيق أهداف الضريبة المنشودة كأحد الركائز الهامة للاقتصاد المصرى بما يحقق مزيد من الرفاهية والازدهار لمصرنا العزيزة.

وقال عبد القادر إنه حرصًا من المصلحة على حل أى خلافات بشكل ودى فإنه وفقًا لهذا البروتوكول فسوف يتم تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب المصرية والنقابة للنظر فى أى خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول هذا فضلا على القيام ببحث ودراسة المشكلات والشكاوى التى قد تثار من قبل المتعاملين مع أعضاء النقابة الموسيقية والرد على كافة الاستفسارات الضريبية، موضحًا أنه سيتم العمل على حل أى نزاع قد ينشا بين المصلحة واحد أعضاء النقابة قبل الشروع فى اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد أحد أعضاء تلك النقابة.

ومن جانبه قال الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين أنه تم توقيع هذا البروتوكول إيمانًا من نقابة المهن الموسيقية بوطنية أعضائها وحرصهم على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مؤكدا أن هذا البروتوكول قد وضع نصب عينيه صغار الموسيقيين الذين يمثلون القطاع العريض من الموسيقيين العاملين بنسبة تصل الى أكثر من 70% منهم، بحيث يقوم هذا البروتوكول بحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات التى يواجهها أعضاء نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أن نقابة المهن الموسيقية حريصة كل الحرص على صغار الموسيقيين وتعمل جاهدة أن تحقق ما فيه الصالح لهم وخاصة مع الظروف الصعبة التى يمرون بها، وأى عضو فى النقابة لديه مشكلة مع الضرائب يتوجه فورا إلى النقابة والتى ستقوم بدورها فى التواصل مع مصلحة الضرائب لحل تلك المشكلات بشكل ودى.

وتوجه الفنان هانى شاكر بالشكر لكل كن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة على تعاونهم وتفهمهم لكافة المشكلات التى يتعرض لها الموسيقيين وقيامهم بإعداد الدراسات اللازمة لإيجاد حلول لها حتى يدفع كل فرد نصيبه العادل من الضريبة بما يتفق وأحكام القانون، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا البروتوكول تلتزم النقابة بإمداد المصلحة بكافة البيانات المتعلقة بأعضاء النقابة المهنيين من خلال قوائم بأسماء أعضائها العاملين والمنتسبين وفقا للتصنيف الذى تحدده "شعبة الغناء – شعبة العزف – شعبة التأليف الموسيقى والتلحين والتوزيع والقيادة" وإخطار المصلحة بأية تعديلات تطرأ على هذا البيانات أولًا بأول موضح بالبيانات الآتية "الاسم- العنوان- رقم القيد".

و أكد مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة حريصة على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى عامة، مشيرا أن الوطن فى حاجة إلى تكاتفنا جميعا فى سبيل استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة.

وقال نائب رئيس المصلحة أن المصلحة ستقدم كل الدعم والمساعدة لنقابة المهن الموسيقية، وسيتم تقديم التوعية اللازمة بكافة المستجدات الضريبية، حتى يكون كل أعضاء النقابة ملتزمين ضريبيًا بشكل صحيح، مشيرًا إلى أنه فى ضوء أحكام المادة 33 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فى شأن تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء ضريبة المهن غير التجارية يتم مراعاة التفرقة فى المحاسبة الضريبية بين حالتين حالة أمساك دفاتر وسجلات منتظمة، وحالة عدم أمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأضاف مختار توفيق أنه فى جميع الأحوال عند المحاسبة عن ضريبة المهن غير التجارية يراعى الإعفاء المقرر للممول بموجب نص البند 5 من المادة 36 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والتى تنص على صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسين ألف جنيه سنويا، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء مضافًا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة، وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما، مضيفًا أنه يراعى تطبيق نص المادة 47 مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتها عند تجاوز الحد الأقصى للإعفاء، إذا تجاوز صافى الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه فى حكم البند 5 من المادة 36 من القانون فى أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها.

وفى سياق متصل أكد صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لهذا البروتوكول يلتزم المهنيون التابعون للنقابة باستصدار بطاقة ضريبية والتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة باعتبارهم مؤدى خدمات مهنية، كما يتعين عليهم تقديم الإقرار الضريبى السنوى، والإقرارات الشهرية عن الشهر الذى تمت فيه تأدية الخدمة، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، موضحًا أن إيرادات النشاط المهنى الناتج عن الأعمال الفنية تتمثل فى المبالغ التى يحصل عليها أعضاء النقابة.

وأوضح صلاح يوسف، أن بنود الإيرادات يتم تحديدها كالآتى، كافة المبالغ التى يحصل عليها عضو النقابة نظير إحياء الحفلات العامة أو الخاصة أو المهرجانات سواء فى "الفنادق ،النوادى ،المحال ،...إلخ"، وكذلك كافة المبالغ التى يحصل عليها عضو النقابة من القنوات ودور الإذاعات والمنصات الإلكترونية المختلفة، وأيضًا أية أتعاب نتيجة التعاقد مع أى جهة على حق الأداء أو الظهور بالقنوات التليفزيونية.

وقال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب، إنه فى إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى وبخاصة النقابات المهنية، صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة تتولى إبرام بروتوكولات تعاون بين المصلحة والنقابات المهنية وجمعيات النقل لتنظيم تحصيل الضرائب المستحقة ونشر ثقافة الالتزام الضريبى بين أعضاء النقابات والجمعيات المختلفة، موضحًا أن المصلحة تلتزم بدراسة المقترحات التى تساعد على تحسين أداء العمل فى مجال الضريبة عن الخدمات المهنية التى يمارسها أعضاء النقابة.

وأوضح محمد كشك أنه بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبح أعضاء النقابة ملزمون بتحصيل وتوريد ضريبة الجدول المستحقة عن الخدمات المؤداة بمعرفتهم بفئة 10% من القيمة المدفوعة فعلا "باعتبارهم من مؤدى الخدمات المهنية"، ويجوز لهم الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تم فيه تأدية الخدمة إذا ما اقترن بواقعة سداد مقابل تأدية الخدمة فى الفترة ذاتها دون الحاجة إلى تقديم إقرار شهرى شريطة أن يتقدم بطلب إلى المصلحة للحصول على الموافقة بذلك شريطة حصول عضو النقابة على كامل مستحقاته خلال ذات الشهر وفقا لتعليمات المصلحة رقم 274 لسنه 2021.

وأضاف معاون رئيس المصلحة، أنه فى حالة أداء الموسيقيين ضمن الفرق الموسيقية المصاحبة لأداء الفنان فإنهم يعتبرون مسددين لضريبة الجدول عن ذات الأعمال متى قام الفنان بالإقرار عن الضريبة عن القيمة المدفوعة "شاملة اتعابه وأتعاب الفرقة المصاحبة له" ويتم تحديد أسماء الفرقة المصاحبة وإعطائهم شهادة تفيد سداد الضريبة بمعرفة الفنان المؤدى للعمل بما لا يخل باستحقاق ضريبة الجدول عن الإيراد المتحصل عليه لأعضاء النقابة حال أدائهم أعمالًا منفردة، فإنهم ملزمون بتحصيل ضريبة الجدول المستحقة من الفنان وتوريدها للمصلحة.

أما فى حالة وجود عقود بين جهات الإنتاج أو المتعهدون المرخص لهم من قبل النقابة بالتعاقد مع أعضاء النقابة تكون هى أساس المحاسبة الضريبية فى ضريبة الجدول، ولا بد أن يشمل العقد تحديد ضريبة الجدول بفئة 10% من القيمة، ويقوم عضو النقابة المسجل بالمصلحة بتحصيلها ضمن أتعابه ويقر عنها رفق الإقرار الشهرى، تلتزم النقابة بموافاة المصلحة بالمهنيين الذين يصدر لهم تراخيص يوم واحد.

ومن الجدير بالذكر أن توقيع البروتوكول تم بحضور ممثلى مصلحة الضرائب المصرية، وهم شاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، ووائل السيد مدير المكتب الفنى لقطاع البحوث الضريبية، وتامر فوزى بمركز كبار مهن حرة، ومحمد السلكاوى مركز كبار مهن حرة، وكامل مديح مهن حرة ثان، ورضا جودة، وسمر الشريف، وجيهان محمد من مكتب قطاع البحوث الضريبية، وندى صادق من قطاع مكافحة التهرب الضريبى، ومن قبل نقابة المهن الموسيقية كل من المايسترو محمد أبواليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، والمستشار القانونى علاء الدين عامر، ولمياء حسن المنياوى المحاسب القانونى للنقابة.