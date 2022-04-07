عاجل- الجيزة تطرح مزايدات علنية (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان محافظة الجيزة اليوم الخميس جاء الطرح على النحو التالى:

الإعلان الأول (حق استغلال اعلانى لعدة مواقع بالعجوزة والدقى)

1/ المزايدة العلنية العامة لحق الاستغلال الاعلانى لعدة مواقع بنطاق حى العجوزة -حى الدقى (يونى بول – جانتری) علی ان تكون جلسة المزايدة على يومين 13 / 4 / 2022، 14 / 4 / 2022

على النحو التالى:

اليوم الأول لموقع اليونى بول.

طرح المناقصة العامة والمزايدات العلنية العامة الآتية:

1) الموقع الاول بنطاق حى العجوزة تامين ابتدائى بمبلغ وقدرة 80 ألف جنيه.

۲) الموقع الثانى بنطاق حى العجوزة تامين ابتدائى بمبلغ وقدرة 30 ألف جنيه.

3) الموقع الثالث بنطاق حى العجوزة تامين ابتدائى بمبلغ وقدرة 30 ألف جنيه.

اليوم الثانى لموقع جانتری

１) موقع (4،5) بنطاق حى العجوزة تامين ابتدائى بمبلغ وقدرة 10 آلاف جنيه.

２) موقع (6،7) بنطاق حى الدقى تامين ابتدائى بمبلغ وقدرة 7 آلاف جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة 299جنيها.

الإعلان الثانى (تأجير محلات)



تعلن محافظة الجيزة عن طرح المزايدة العلنية العامة لتأجير محلين عبارة عن باكيات مختلفة بمركز الجيزة التجارى خلف عمر افندی بشارع الغرفة التجارية جلسة المزايدة العلنية يوم الاثنين الموافق 2022/4/11 قيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة 299 جنيها وقيمة التأمين الابتدائى على النحو التالى:

• محل رقم (2:1) بمبلغ وقدرة 5 آلاف جنيه لاغير، ومحل رقم (22،21) بمبلغ وقدرة 1500 جنيه لاغير.

الإعلان الثالث (تأجير محلات)

تعلن محافظة الجبزة عن طرح المزايدة العامة لتأجير محل عبارة عن باكيات مختلفة بمركز الجيزة التجارى خلف عمر أفندى بشارع الغرفة التجارية جلسة المزايدة العلنية يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/12 قيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة 299 جنيها وقيمة التأمين الابتدائى على النحو التالى:

• محل رقم (6:5) بمبلغ وقدرة 1000 جنيه لاغير.

الإعلان الرابع (تأجير بوفية)

المزايدة العلنية العامة لتأجير البوفية الخاص بمركز الحماية المدنية الكائن - بهضبة الأهرام جلسة المزايدة العلنية يوم الأحد الموافق 2022/4/17 قيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة 299 جنيها وقيمة التأمين الابتدائى بمبلغ وقدرة 1000 جنيه لاغير.

تتطلب الدخول بالمزايدة (كراسة الشروط والمواصفات بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها بخلاف ضريبة القيمة المضافة ولصق طابع الشهيد).



وتعقد جلسة المزايدات العلنية المذكور بعالية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر ديوان عام محافظة الجيزة "قاعة المجلس الشعبى المحلى - الدور الثالث - 406 شارع الهرم الجيزة وعلى من يرغب دخول المزايدة احضار (أصل كراسة الشروط ـ السجل التجارى - البطاقة الضريبية ـ الرقم القومى – تفويض معتمد فى حالة دخول الشركات - تامين دخول المزايدة تسجيل على بوابة المشتريات الحكومية للبوابة تطبيقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 مع العلم انه سوف يتم سداد قيمة التأمين النهائى فور رسوالمزايدات العلنية.