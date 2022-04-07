وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب الأقباط بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رسالة للطلاب من الأقباط بشأن الامتحانات التدريبية للصفين الأول والثانى الثانوى المقرر عقدها، يوم الأحد الموافق 17 أبريل المقبل.

وقال الوزير فى منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "الأخوة الأقباط من طلاب الأول والثانى الثانوى، هذا تدريب اختيارى ولا نستطيع تغييره لضيق الوقت، ونقدم هذا التدريب فى وقت صعب استجابة لطلب الكثير من أولياء الأمور".

وأضاف الوزير: "نعتذر عن هذا، ولكن لا يمكن تفاديه وهو مجرد تدريب بلا درجات وليس إلزامياً".

واختتم منشوره قائلاً: "يمكن للطلاب الأقباط فى أولى أو ثانية ثانوى، حضور تدريب واحد وهو كافى".

وقررت وزارة التربية والتعليم، إجراء تدريب على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى، اعتباراً من الأحد الموافق 17 أبريل المقبل.

ويتزامن الاختبار التدريبى مع أسبوع الآلام الذى يسبق عيد القيامة عند المسيحيين، ويبدأ بسبت لعازر يوم 16 أبريل المقبل، وينتهي بعيد القيامة يوم 24 أبريل، الأمر الذى دفع بعض الطلاب المسيحيين للاعتراض على الجدول المعلن من قبل الوزارة.

جدول الامتحانات

وتُعقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فى 4 مواد فقط (مادتين للصف الأول ومادتين للصف الثانى) كالتالى:

- الأحد 17/4/2022: فلسفة للصف الأول الثانوى

- الاثنين 18/4/2022: رياضيات (علمى وأدبى) للصف الثانى الثانوى

- الثلاثاء 19/4/2022: الأحياء للصف الأول الثانوى

- الأربعاء 20/4/2022: أحياء (علمى) وجغرافيا (أدبى) للصف الثانى الثانوى

آلية عقد الاختبار التدريبى

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة التالى:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسى.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسى.

- تبدأ الوزارة فى ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أى إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة فى ما درسه الطالب فى الشهر الأول من الفصل الدراسى الثانى.

- تتضمن الاختبارات الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية.

- تسلم كل مدرسة كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأى طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).