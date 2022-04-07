التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول المخرجات البحثية لسفن أبحاث المعهد القومى

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول تنظيم المعهد الملتقى العلمى الأول لشعبة البيئة البحرية (SFMED 2022) على مدار يومى 15، 16 مارس 2022، وذلك انطلاقًا من دور المعهد فى الارتقاء بمنهجية ومنظومة البحث العلمى واهتمام الدولة بربط المخرجات العلمية بأهداف الخطط الإستراتيجية (رؤية مصر 2030)، وشمل الملتقى عرض المخرجات البحثية لسفن أبحاث المعهد "اليرموك والسلسبيل".





وفى بداية فعاليات الملتقى، قدم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية ومطروح، محاضرة بعنوان "دور شركة مياه الشرب بالإسكندرية فى الحفاظ على الموارد المائية"، فضلاً عن تقديم أكثر من 24 ورقة بحثية فى شكل عرض شفهى، بالإضافة إلى محاضرات علمية متنوعة وعرض بوسترات لإنجاز معامل شعبة البيئة البحرية.

وقد ناقش السادة الحضور المخرجات البحثية لسفن أبحاث المعهد بالإضافة إلى مناقشة المحاور الهامة لاستراتيجية مصر 2030، والتى تشمل حماية البيئة والموارد الطبيعية، والتطبيقات التكنولوجية والابتكارات، والتنوع البيولوجى وهجرة الكائنات الحية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتغيرات المناخية وتقنيات التأقلم، وتأثير نقص المياه على الحياة واستكشاف المياه الجوفية، والتطبيقات فى الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من الأبحاث لمجابهة الأمراض، وبرامج معالجة وتحلية المياه، وتم الاتفاق على عقد الملتقى سنويًا؛ لعرض المخرجات والإنتاج العلمى للشعبة، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى علمى لمناقشة مخرجات الشعب المتنوعة بالمعهد.

وأشار التقرير إلى المخرجات البحثية لسفن أبحاث المعهد خلال عامى 2021/2022، وهى: رحلة غرب البحر المتوسط من المكس وحتى السلوم، والتى تمت فيها دراسة التقييم البيئى للمعادن الثقيلة، والكشف عن الأماكن الملوثة بالهيدروكربونات من خلال مراقبة البكتيريا البحرية المحللة للهيدروكربونات فى عينات مياه البحر وعينات الرواسب، ورصد الطحالب البحرية، ودراسة العوالق النباتية والحيوانية، وخصائص الأرصاد الجوية، ورصد الفطريات البحرية، وقياسات تركيز اليوريا فى النظم البيئية الساحلية البحرية، وتحديد المركبات الفينولية فى رواسب البحر المتوسط، والكشف عن الميكروبات المسببة للأمراض.

وأفاد التقرير بقيام السفن البحثية برحلة شرق البحر المتوسط من الميناء الشرقى إلى بحيرة المنزلة، وتمت فيها دراسة تقييم الفلوريد على طول الجانب الشرقى من ساحل البحر المتوسط، وتوزيع الأملاح المغذية، وتوزيع الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات فى الرواسب السطحية، وتقييم تلوث المعادن الثقيلة والمخاطر البيئية فى الرواسب، وتحديد تركيزات إجمالى الكربوهيدرات فى رواسب ساحل البحر المتوسط، والهيدروكربونات البترولية المتناثرة المذابة أمام بحيرات الدلتا المصرية، وتقييم المحاصيل الدائمة للعوالق الحيوانية، والتقييم البيئى للعوالق النباتية، ودراسة أنواع الطحالب الكبيرة والأعشاب البحرية، والمعالجة الحيوية للأصباغ الاصطناعية بواسطة البكتيريا البحرية، والمسح البيئى للمياه العميقة والساحلية المصرية.

وأوضح التقرير قيام السفن برحلة البحر الأحمر، وتمت فيها دراسة وضع الشعاب المرجانية بعد فترة طويلة من التوقف عن التنمية السياحية فى مرسى علم والبحر الأحمر، وتغطية الطحالب الكبيرة فى الغردقة ومرسى علم وتحديد التركيب الغذائى للأعشاب البحرية السائدة، ودراسة الشعاب المرجانية الناعمة والإسفنجيات بطول البحر الأحمر، ودراسة بيئة المانجروف والتنوع البيولوجى، وخصائص مياه البحر فى المياه الساحلية فى مدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، ودراسة الخصائص الجيوكيميائية لرواسب المصبات للرواسب الطينية على طول خليج السويس والبحر الأحمر.

هذا إلى جانب قيام السفن البحثية برحلة خليج السويس، والتى تمت فيها دراسة الوضع البيئى لخليج السويس حتى رأس غارب، وتوزيع العوالق النباتية فى المنطقة الشمالية الغربية من خليج السويس، وتأثير الأنشطة الساحلية على الرواسب الساحلية ومياه البحر فى مدن السويس والطور ونوبيع.