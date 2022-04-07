الرعاية الصحية: تجهيز مجمع الأقصر الدولى ليصبح صرحا طبيا عالميا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن موافقة مجلس الوزراء على نقل تبعية مجمع الأقصر الطبى الدولى بالأقصر، ومستشفيى شرم الشيخ الدولى ورأس سدر و13 مركز ووحدة طب أسرة بجنوب سيناء، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه بموجب نقل تبعية مجمع الأقصر الطبى الدولى لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، إضافة إلى نقل عدد من المنشآت الصحية والبالغ عددها 15 منشآة فى إطار تشغيل المنظومة بمحافظة جنوب سيناء، ستحل الهيئة محل الجهات التابع لها تلك المنشأت بكل ما لها وما عليها، كما تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل المنشآت وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

ولفتت إلى أهمية مجمع الأقصر الطبى الدولى، كصرح طبى عالمى، سيخدم 1.2 مليون نسمة من أهالى الأقصر والصعيد، يتم تجهيزه لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بجودة عالمية، مشيرة إلى أنه يتم تجهيز المجمع على أعلى مستوى بطاقة استيعابية 211 سرير، ليشمل جميع الخدمات الطبية والعلاجية، ولضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأضافت، أنه تشمل موافقة مجلس الوزراء نقل تبعية مستشفى شرم الشيخ الدولى بجنوب سيناء، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 160 سرير، تضم 82 سريرا داخليا، 20 رعاية مركزة، 8 حضانات، 5 غسيل كلوى، 7 عمليات، 9 تحضير وإفاقة عمليات، 3 خدمات المناظير، 1 إفاقة مناظير، 25 طوارئ واستقبال.

وتابعت أنه تشمل الموافقة مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 88 سريرا، تضم 46 سريرا داخليا، 11 رعاية مركزة، 3 غرف عمليات، 8 حضانات، 9 غسيل كلوى، 11 طوارئ واستقبال.

واستكملت، أنه تشمل الموافقة أيضا نقل تبعية 13 مركز ووحدة طب أسرة بجنوب سيناء، وهم مراكز طب أسرة "أبو زنيمة، دهب، رأس سدر، الرويسات، المزينة"، إضافة إلى وحدات طب أسرة "الجبيل، العرايشية، تال، رأس مسلة، أبو صويرة، الإسباعية، وادى مندر، القرية البدوية".

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن موافقة مجلس الوزراء على نقل الأصول تعتبر خطوة جديدة من الخطوات الثابتة التى تخطوها الدولة المصرية فى مد منظومة التأمين الصحى الشامل إلى كل المحافظات، كما تعكس اهتمام القيادة السياسية فى تسريع وتيرة تطبيق المنظومة ليتمتع كل المصريين بالتغطية الصحية الشاملة، مؤكدا أنه يعبر عن نجاح الدولة المصرية فى تطبيق هذه المنظومة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية بشكل رسمى.

وتابع أن بدء تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل فى جنوب سيناء، وإدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وتشغيل المنشآت الصحية بالمحافظة تعد خطوة هامة ونقلة نوعية وتكاملية للخدمات الصحية المقدمة للمواطن السيناوى، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد على غرار تطبيق المنظومة بباقى المحافظات سالفة الذكر، ونجاح تشغيلها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت، إلى خطة الهيئة لاعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولى كأول مستشفى خضراء ضمن استراتيجية الهيئة للعمل بمفهوم المستشفيات الخضراء "الصديقة للبيئة" Green Hospitals، والتى تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم خطط التعافى الأخضر لقمة المناخ وفقا لتوصيات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو 2021، واستعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى فى دورته السابعة والعشرين COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وفى ضوء المشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.