ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2022

استطاع الزمالك اقتناص فوز غالي على بيراميدز بثلاثية مقابل هدفيين فقط في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد سيد زيزو الزمالك 8

محمد هلال البنك الأهلي 6

مروان حمدي سموحة 6

جوب مابولولو الاتحاد السكندري 6

محمد شريف الأهلي 5

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5

محمود وادي بيراميدز 5

بيرسي تاو الأهلي5 .

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 13 تقام مباراة الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 يخوض الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 يخوض الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 يخوض الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 يخوض الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.