/690639/قمة-نارية-تعرف-على-موعد-مباراة--مانشسترسيتي-ضد-ليفربول

يستضيف فيرق مانشسترسيتي نظيره ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، الأحد الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي بي إن سبورت 1 بريمير.

ترتيب الفريقين

ويحتل فريق مان سيتي وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة من 30 مباراة فاز في 23 منها وتعادل في أربعة وخسر 3 مواجهات.

فيما ليفربول فيحتل المركز الثاني في جدول الترتيب من نفس عدد المواجهات، حيث فاز في 22 مواجهة وتعادل في 6 وخسر مبارتين.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح ليفربول من تحقيق الفوز في لقاء صعب على الفريق، أمام نوتينجهام فورست، في غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

سجل ديجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوستاس تسيميكاس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينو.

محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول

مواعيد مباريات ليفربول

مانشستر سيتي ضد ليفربول فى الجولة 32 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتى ضد ليفربول فى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزى

ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى مؤجلة من الجولة 30 من البريميرليج

ليفربول ضد إيفرتون فى الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول فى الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.