أجواء شديدة الحرارة: العظمى بالقاهرة 39 وأسوان 43

يستمر رمضان في ظروفه الصعبة هذا العام من ناحية درجات الحرارة المرتفعة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد ، وأتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 16
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