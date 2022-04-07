مجلس الوزراء يوافق ..

على نقل تبعية مجمع الأقصر الطبي الدولي بالأقصر ومستشفيي شرم الشيخ الدولي ورأس سدر و13 مركز ووحدة طب أسرة بجنوب سيناء إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: موافقة مجلس الوزراء على نقل الأصول خطوة جديدة للدولة في مد التأمين الصحي الشامل لكافة محافظات مصر .. وتعكس اهتمام القيادة السياسية في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة ليتمتع كل المصريين بالتغطية الصحية الشاملة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن خطة اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول مستشفى خضراء ضمن استراتيجية الهيئة للعمل بمفهوم المستشفيات الخضراء Green Hospitals .. واستعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء نقلة نوعية وتكاملية في الخدمات والرعاية الصحية للمواطن السيناوي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تجهيز مجمع الأقصر الطبي الدولي ليصبح صرح طبي عالمي يخدم 1,2 مليون نسمة من أهالي الصعيد .. واستكمال نجاحات تطبيق التأمين الصحي الشامل بالأقصر

في إطار موافقة مجلس الوزراء .. على نقل تبعية مجمع الأقصر الطبي الدولي بالأقصر، ومستشفيي شرم الشيخ الدولي ورأس سدر و13 مركز ووحدة طب أسرة بجنوب سيناء، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

أشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه بموجب نقل تبعية مجمع الأقصر الطبي الدولي لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، إضافة إلى نقل عدد من المنشآت الصحية والبالغ عددها 15 منشآة في إطار تشغيل المنظومة بمحافظة جنوب سيناء، ستحل الهيئة محل الجهات التابع لها تلك المنشأت بكل ما لها وما عليها، كما تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل المنشآت وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

ولفتت، إلى أهمية مجمع الأقصر الطبي الدولي، كصرح طبي عالمي، سيخدم 1,2 مليون نسمة من أهالي الأقصر والصعيد، يتم تجهيزه لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، مشيرة إلى أنه يتم تجهيز المجمع على أعلى مستوى بطاقة استيعابية 211 سرير، ليشمل جميع الخدمات الطبية والعلاجية، ولضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأضافت، أنه تشمل موافقة مجلس الوزراء نقل تبعية مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 160 سرير، تضم 82 سرير داخلي، 20 رعاية مركزة، 8 حضانات، 5 غسيل كُلوي، 7 عمليات، 9 تحضير وإفاقة عمليات، 3 خدمات المناظير، 1 إفاقة مناظير، 25 طوارئ واستقبال.

وتابعت، أنه تشمل الموافقة مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 88 سرير، تضم 46 سرير داخلي، 11 رعاية مركزة، 3 غرف عمليات، 8 حضانات، 9 غسيل كُلوي، 11 طوارئ واستقبال.

واستكملت، أنه تشمل الموافقة أيضًا نقل تبعية 13 مركز ووحدة طب أسرة بجنوب سيناء، وهم مراكز طب أسرة "أبو زنيمة، دهب، رأس سدر، الرويسات، المزينة"، إضافة إلى وحدات طب أسرة "الجبيل، العرايشية، تال، رأس مسلة، أبو صويرة، الإسباعية، وادي مندر، القرية البدوية".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن موافقة مجلس الوزراء على نقل الأصول تعتبر خطوة جديدة من الخطوات الثابتة التي تخطوها الدولة المصرية في مد منظومة التأمين الصحي الشامل إلى كافة المحافظات، كما تعكس اهتمام القيادة السياسية في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة ليتمتع كل المصريين بالتغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أنه يعبر عن نجاح الدولة المصرية في تطبيق هذه المنظومة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية بشكل رسمي.

وتابع: أن بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء، وإدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وتشغيل المنشآت الصحية بالمحافظة تعد خطوة هامة ونقلة نوعية وتكاملية للخدمات الصحية المقدمة للمواطن السيناوي، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد على غرار تطبيق المنظومة بباقي المحافظات سالفة الذِكر، ونجاح تشغيلها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت، إلى خطة الهيئة لاعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول مستشفى خضراء ضمن استراتيجية الهيئة للعمل بمفهوم المستشفيات الخضراء "الصديقة للبيئة" Green Hospitals، والتي تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم خطط التعافي الأخضر لقمة المناخ وفقًا لتوصيات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو 2021، واستعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في دورته السابعة والعشرين COP27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وفي ضوء المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.