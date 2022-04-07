وزير القوي العاملة يحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية...

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بمواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022-2026، كما تجري في ذات الموعد انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وذلك وفقا للجدول الزمني .

وحدد القرار 15 نقابة عمالية تجري في مرحلتها الأولي انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما حدد القرار فتح باب الترشح لهذه اللجان خلال يومي 8 و 9 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر ، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو 2022.

وحدد قرار وزير القوي العاملة المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانتخاب في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات ، والتجارة ، الكيماويات ، والنقل البري ، والصحافة والطباعة الإعلام ، النقل العام ، وصناعات البناء والأخشاب ، والسياحة والفنادق ، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر ، والخدمات الإدارية الاجتماعية ، والنيابات والمحاكم ، والإسعاف .

كما حدد القرار فتح باب الترشيح لهذه اللجان يومي 21 و22 مايو 2022، ، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر ، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق من يومي 2 و 3 يونيو 2022.

وحدد القرار مواعيد انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة ، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر ، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر ، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبث في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

كما حدد القرار موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية ، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 ، إعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو ، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر ، والتظلم من النتيجة 27 يونيو ، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022.