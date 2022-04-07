”معلومات الوزراء ”: مصر تستهدف إعلان 2022.. عام خلوها من 4 أمراض...

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف إعلان 2022 ، عام خلوها من 4 أمراض أنهكت المجتمع وهي: الملاريا، والبلهارسيا، والحصبة، والحصبة الألمانية.

جاء ذلك فى الإنفوجرافيك الذى نشره مركز معلومات في إطار الاحتفال بيوم الصحة العالمي والموافق السابع من أبريل الجاري تحت شعار "كوكبنا، صحتنا".

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن مصر خالية من مرض "شلل الأطفال" في 2006، لتعلنها مرة ثانية خالية من إصابات "التيتانوس الوليدي" في 2007، وللمرة الثالثة مصر خالية من اضطرابات نقص اليود في 2014.

وأشار إلى أن مصر نجحت خلال الفترة من (1990-2014) في تحقيق الهدف الإنمائي الرابع للألفية -خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة- بأكثر من الثلثين.

ونوه بأنه نظرا لتفشي الأمراض والأوبئة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، والتى تعد إحدى مظاهر التغيرات المناخية وتداعياتها على الصحة وأحد أكبر التهديدات لصحة البشرية -حيث يشهد العالم 13مليون حالة وفاة سنويًّا لأسباب بيئية-تتجه اهتمامات العالم الآن إلى قضايا المناخ وتأثيراتها على الصحة العالمية، لإيجاد بيئة نظيفة وآمنة تنمو في إطارها الأمم وتزدهر.

ولفت إلى أن ذلك لن يتحقق دون تكاتف المجتمع الدولي، والأمل الآن في مؤتمر المناخ والذي تتشرف مصر بتنظيمه واستضافته نهاية العام الجاري.