عاجل- الحكومة: نستهدف إعلان 2022 عام خلو مصر من 4 أمراض

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تستهدف إعلان 2022 عام خلوها من 4 أمراض أنهكت المجتمع وهى: الملاريا، والبلهارسيا، والحصبة، والحصبة الألمانية.





جاء ذلك فى بيان نشره مركز معلومات فى إطار الاحتفال بيوم الصحة العالمى والموافق 7 من أبريل الجارى تحت شعار "كوكبنا.. صحتنا".

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن مصر خالية من مرض "شلل الأطفال" فى 2006، لتعلنها مرة ثانية خالية من إصابات "التيتانوس الوليدى" فى 2007، وللمرة الثالثة مصر خالية من اضطرابات نقص اليود فى 2014.

وأشار إلى أن مصر نجحت خلال الفترة من (1990-2014) فى تحقيق الهدف الإنمائى الرابع للألفية - خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة- بأكثر من الثلثين.

ونوه بأنه نظرا لتفشى الأمراض والأوبئة بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، والتى تعد إحدى مظاهر التغيرات المناخية وتداعياتها على الصحة وأحد أكبر التهديدات لصحة البشرية - حيث يشهد العالم 13 مليون حالة وفاة سنويًّا لأسباب بيئية- تتجه اهتمامات العالم الآن إلى قضايا المناخ وتأثيراتها على الصحة العالمية، لإيجاد بيئة نظيفة وآمنة تنمو فى إطارها الأمم وتزدهر.

ولفت إلى أن ذلك لن يتحقق دون تكاتف المجتمع الدولى، والأمل الآن فى مؤتمر المناخ والذى تتشرف مصر بتنظيمه واستضافته نهاية العام الجارى.