جاء ذلك فى بيان نشره مركز معلومات فى إطار الاحتفال بيوم الصحة العالمى والموافق 7 من أبريل الجارى تحت شعار "كوكبنا.. صحتنا".
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن مصر خالية من مرض "شلل الأطفال" فى 2006، لتعلنها مرة ثانية خالية من إصابات "التيتانوس الوليدى" فى 2007، وللمرة الثالثة مصر خالية من اضطرابات نقص اليود فى 2014.
وأشار إلى أن مصر نجحت خلال الفترة من (1990-2014) فى تحقيق الهدف الإنمائى الرابع للألفية - خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة- بأكثر من الثلثين.
ونوه بأنه نظرا لتفشى الأمراض والأوبئة بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، والتى تعد إحدى مظاهر التغيرات المناخية وتداعياتها على الصحة وأحد أكبر التهديدات لصحة البشرية - حيث يشهد العالم 13 مليون حالة وفاة سنويًّا لأسباب بيئية- تتجه اهتمامات العالم الآن إلى قضايا المناخ وتأثيراتها على الصحة العالمية، لإيجاد بيئة نظيفة وآمنة تنمو فى إطارها الأمم وتزدهر.
ولفت إلى أن ذلك لن يتحقق دون تكاتف المجتمع الدولى، والأمل الآن فى مؤتمر المناخ والذى تتشرف مصر بتنظيمه واستضافته نهاية العام الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الحكومة: نستهدف إعلان 2022 عام خلو مصر من 4 أمراض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.