سفير مصر بالكويت يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أسامة شلتوت فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الخميس، إنه استعرض مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح موضوعات ذات اهتمام مشترك وأفاق تعزيز ذلك التعاون فى الجانب الأمنى.

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