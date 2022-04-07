قرار مهم من القوى العاملة بشأن انتخابات ممثلى العاملين بالقطاع العام

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بشأن موعد تقديم مقترح المشروع الانتخابى لإجراء العملية الانتخابية لممثلى العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، على أن يوافى مديرية القوى العاملة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للوحدة المشروع الانتخابى المقترح فى موعد غايته 22 أبريل الجارى.





ونص القرار على أن يتضمن المشروع الانتخابى كشوف باسماء الناخبين: وهى عبارة عن جميع العاملين بالوحدة وفروعها بعد استبعاد من تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة، والمعينون تحت الاختبار، وبيان بعدد اللجان الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسى والفروع) وكشوف بأسماء الناخبين لكل لجنة انتخابية مرقمة ومسلسله، وترشيح (اثنين) من العاملين بالوحدة لعضوية اللجنة المشرفة على الانتخاب من العاملين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وغير مترشحين. كما نص القرار على أن يقدم المشروع الانتخابى من 3 نسخ ورقية معتمدة من الإدارة المختصة بالوحدة وممهورة بخاتمه وخاتم المنظمة النقابية بالوحدة إن وجدت ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن تحرر محضرا بإيداع تلك الأوراق ويسلم المودع صورة طبق الأصل منه.

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