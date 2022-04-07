نائب رئيس اتحاد العمال: التنظيم النقابى يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - أشاد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بإعلان وزير القوى العاملة محمد سعفان الجدول الزمنى لانتخابات عضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية (2022 - 2026).





وقال: "إننا جاهزون للانتخابات، كما أن التنظيم النقابى الجديد سيعكس مبادئ الجمهورية الجديدة".

وطالب البدوى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، عمال مصر بضرورة المشاركة فى الانتخابات العمالية بصورة إيجابية، مشيرا إلى أن عمال مصر يجب أن يضعوا ضوابط أثناء اختيار ممثليهم فى تلك الانتخابات حتى يفرز هذا الاستحقاق الهام تنظيم نقابى يعبر عن تطلعات العمال لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أنه يجب اختيار المرشح الذى لديه القدرة على المفاوضة لتحقيق مطالب العمال، وأن يكون المرشح لديه قدر كبير من الثقافة العمالية خاصة فى القوانين المرتبطة بمصالح العمال، وأن يكون المرشح ليس من أصحاب المزايدات ولا يلعب بمشاعر العمال حتى يحقق مصالح شخصية.

ودعا البدوى جميع المنظمات إلى متابعة الانتخابات العمالية باعتبار تلك الانتخابات من أكثر الانتخابات التى تتوفر فيها روح المنافسة، فضلا عن أنها نموذج للديمقراطية الحقيقية التى تعبر عن حرص عمال مصر على الاستقلالية النقابية.

يشار إلى أن وزير القوى العاملة أصدر قرارا بمواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الدورة النقابية (2022 - 2026)، وحدد القرار أنه بالمرحلة الأولى لانتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية سيفتح باب الترشح يومى 8 و9 مايو المقبل وإعلان أسماء المرشحين يومى 10 و11 مايو.

وتم تحديد بهذه المرحلة 15 نقابة عمالية وفقا للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، والتعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.

وشمل القرار تحديد المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانتخاب فى 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة والإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم والإسعاف، وسيتم فتح باب الترشيح لهذه اللجان يومى 21 و22 مايو، وإعلان أسماء المرشحين يومى 23 و24 مايو.

كما تم تحديد مواعيد انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، حيث يتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو القادم، وإعلان أسماء المرشحين 12 يونيو، كما تم تحديد موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء 21 يونيو، وإعلان أسماء المرشحين 22 يونيو.