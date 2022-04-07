قساوسة يشترون صكوك إطعام وزارة الأوقاف بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قام عددا من القساوسة بشراء صكوك الإطعام تأييدا للدور المجتمعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وأكدوا وفقا لبيان مديرية أوقاف الإسكندرية، أن الشعب المصرى يتعايش مع بعضه البعض كالجسد الواحد على أرض وطن واحد.





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