جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق الجامعة تقدما كبيرا فى التصنيف الإنجليزى QS "كيو إس"، حيث نجحت فى الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم فى 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف.





وتعد هى الجامعة المصرية الوحيدة التى تواجدت فى القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التى يشملها التصنيف العالمى لعام 2022 وضمن أفضل 300 جامعة عالميا فى القطاعات العلمية الكبرى.

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة جاءت فى المرتبة من 51 - 100 فى الهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه، كما حققت المرتبة 81 عالميا فى تخصص الصيدلة وعلم العقاقير، والمرتبة من 51 - 70 فى تخصص طب الأسنان، مشيرا إلى أن تخصصى الضيافة والأسنان أول ظهور لهما فى التصنيف وجاءا ضمن أفضل 100 تخصص عالميا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة جاءت فى قطاع الآداب والعلوم الإنسانية فى المرتبة 271 عالميا وهو يوضح الجهود الكبيرة التى قامت بها الجامعة فى هذا المجال خاصة إصدار عدد من المجلات العلمية الدولية بالتعاون مع كبرى الناشريين الدوليين وفتح المجال للنشر العلمى الدولى فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الجامعة شهدت التواجد فى ترتيب متقدم فى قطاعات الهندسة والتكنولوجيا حيث احتلت المرتبة 134 عالميا، إلى جانب مركز متقدم فى مجال علوم الحياة والطب حيث جاءت فى المرتبة 178 عالميا.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة احتلت المرتبة 292 عالميا فى مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميا فى مجال العلوم الاجتماعية والإدارية، موضحا أن تواجد الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة عالميا فى القطاعات الرئيسية للتصنيف الإنجليزى يعد طفرة كبيرة فى تاريخ الجامعة بالتصنيفات الدولية حيث بلغ حجم التطور بعام 2022 فى ترتيب جميع هذه الموضوعات نسبة 31.7% زيادة بالمقارنة بعام 2017.

وأكد الدكتور الخشت، على أن جامعة القاهرة مصنفة فى 26 تخصصا من بين 51 تخصصا شملهم التصنيف الإنجليزى ولهم ترتيب عالمى متقدم ضمن أفضل تخصص على مستوى العالم، وذلك بنسبة زيادة عدد التخصصات بهذا العام 160% عن نتائج عام 2017 والتى ظهرت جامعة القاهرة بها فى 10 تخصصات فقط.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ظهرت فى التصنيف الإنجليزى (QS) فى ترتيب متطور عن الأعوام السابقة محليا وعالميا، وذلك نتيجة للتخطيط الاستراتيجى على كافة المستويات خاصة تقليل الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية المتقدمة، والارتقاء بمستوى التعليم الجامعى والخريجين بما يؤهلهم لسوق العمل بالشكل اللائق ومنافسة خريجى الجامعات الإقليمية والدولية.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن تواجد مجموعة من تخصصات جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 عالميا كان فى يوم من الأيام حلما والآن يتحقق، مؤكدا مواصلة دعم البحث العلمى والنشر الدولى لمواصلة النجاح والدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وذلك بعد أن استطاعت جامعة القاهرة أن تسبق عددا كبيرا من الجامعات الدولية المرموقة فى أوروبا وأمريكا وآسيا فى العديد من التصنيفات الكبيرة لأفضل جامعات العالم.

جدير بالذكر أن التصنيف الإنجليزى QS "كيو إس"، يقسم كل الموضوعات العلمية بالعالم إلى 5 قطاعات كبرى رئيسية وعدد 51 تخصصا، وجامعة القاهرة الوحيدة بمصر المصنفة فى جميع القطاعات الرئيسية مجتمعة ولها ترتيب محدد بهم ومتطور عن الأعوام السابقة.