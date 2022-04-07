الإمارات تصدر بطاقة الهوية للمصريين (قرار رسمى)

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بإصدار تعميمًا للهيئة العامة للطيران المدنى، بأنه تم إيقاف العمل بقسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبى فى إثبات إقامته بالدولة، اعتبارًا من 11 أبريل الجارى. وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن مجلس الوزراء أصدر قرار بذلك حيث تضمن إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبى فى إثبات إقامته بالدولة، وذلك تنفيذا لتوجهات الحكومة الرامية إلى تطوير الخدمات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وصولاً لتحقيق سعادة المتعاملين.

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