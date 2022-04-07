قدم الآن.. 295 فرصة عمل براتب 5 آلاف جنيه (بيان حكومى)

جدة - نرمين السيد - تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من اليوم الخميس، وحتى استيفاء العدد المطلوب فى قبول طلبات 295 من راغبى العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 31 مهنة برواتب مجزية فى 30 منشأة، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة فى الغردقة، ومرسى علم، والقصير.





أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ومن جانبه أوضح سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 63 مشرف غرف، و56 عامل تجهيز وتحضير، و15 طباخ أول وثان، ورئيس قسم سخن، ومساعد رئيس قسم السخن، و23 مضيف، و32 مساعد مضيف، و4 موظف استقبال، و 15 مراقب أمن، وموظفة علاقات نزلاء، و استيوارد، ونقاش براتب يصل لـ 5 آلاف جنيه.

وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب تمتد إلى مدير مطعم، ومساعد مدير مطعم، و2 رئيس مضيفين، و 2 مساعد رئيس مضيفين، ومنقذ، و2 رئيس صف مطعم، و 3 موظفة استقبال مطعم، وموظف قسم تدريب وتنمية، وفنى معدات، و2 فنى مكافحة آفات، و9 عامل زراعى، و8 عمال مغسلة، وسباك، و3 كهربائى، وصراف مطعم، وعامل كافتيريا، وفنى لحام، 6 عامل سكن.

وقال عبد الراضى، إن الراغبين فى العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية، الدهار- الغردقة - البحر الأحمر.